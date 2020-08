Rusia anunta ca va raspunde pe masura Uniunii Europene pentru sanctiunile impuse hackerilor rusi: "In diplomatie, totul este reciproc"

Uniunea Europeana a adoptat joi sanctiuni impotriva a sase persoane si trei entitati implicate in mai multe atacuri informatice organizate din Rusia si China . Una dintre agresiuni a vizat Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice; alte operatiuni incriminate sunt cunoscute sub numele de 'WannaCry', 'NotPetya' si 'Operation Cloud Hopper. Sanctiunile, aplicate pentru prima oara de UE pentru infractiuni informatice, vizeaza departamentul pentru tehnologii speciale al serviciului rus de informatii militare GRU, o companie chineza, o companie nord-coreeana cu legaturi cu un grup de pirati informatici, patru cetateni rusi si doi chinezi.GRU este considerat raspunzator de doua atacuri informatice care au afectat in iunie 2017 mai multe companii din Europa, producand pierderi financiare semnificative; de asemenea, de doua atacuri asupra retelei electrice nationale din Ucraina , in 2015 si 2016.Masurile adoptate la Bruxelles prevad interzicerea accesului pe teritoriul UE si inghetarea activelor persoanelor si entitatilor vizate. In plus, se interzice persoanelor sau entitatilor din UE sa puna fonduri la dispozitia celor inscrise pe lista cu sanctiuni.'Desigur ca aceasta actiune ostila a UE nu va fi lasata fara raspuns. In diplomatie , totul este reciproc', a comunicat ministerul de externe de la Moscova , care a sustinut ca masurile impotriva Rusiei sunt motivate politic.