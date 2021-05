Rusia avertizeaza Disney cu privire la o animatie ce contine un personaj gay: E impotriva valorilor familiei VIDEO

Intr-o scrisoare catre Disney, Roskomnadzor noteaza ca animatia este impotriva legilor din Rusia de a distribui informatii ce "neaga valorile familiale si promoveaza relatii sexuale netraditionale" catre copii.Animatia "Out" a fost lansata pe Disney+ la finalul anului trecut in Statele Unite Potrivit sursei citate, Disney nu a venit cu un punct de vedere.Trailerul Out VIDEO YoutubeRelatiile sexuale intre persoanele de acelasi sex sunt legale in Rusia, dar o lege din 2013 interzice raspandirea "propagandei privind relatiile sexuale netraditionale" catre tinerii din Rusia. Mai multe grupuri pentru drepturile omului au condamnat legislatia, spunand ca a contribuit la cresterea ostilitatii sociale fata de homosexualitate.Lunea trecuta, pe 24 mai, un procuror rus a cerut interzicerea reclamelor de pe Instagramul Dolce & Gabbana care infatiseaza cupluri de acelasi sex in timp ce se saruta.