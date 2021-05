Rusia a trimis trei bombardiere nucleare cu raza lunga in Siria. Acestea vor opera deasupra Marii Mediterane

"Este pentru prima data cand bombardiere de acest tip vor stationa pe aerodromul Khmeimim. Echipajele bombardierelor cu raza lunga de actiune isi vor perfectiona deprinderile practice in ceea ce priveste indeplinirea misiunilor de instructie in zone geografice noi, in timpul zborurilor in spatiul aerian situat deasupra Marii Mediterane", se arata intr-un comunicat de presa al ministerului, preluat de agentiile de presa Tass si Interfax.Dupa cum au precizat reprezentantii ministerului, dupa indeplinirea de misiuni de instructie deasupra apelor neutre ale Marii Mediterane, bombardierele vor reveni pe aerodromurile de dislocare permanenta din Rusia Militarii rusi au mentionat ca, in cadrul Bazei Aeriene Khmeimim a fost finalizata reconstructia celei de-a doua piste de decolare-aterizare, fiind inlocuita suprafata de rulare de pe aceasta si fiind instalate noi echipamente luminoase si radiotehnice. In afara de aceasta, datorita prelungirii suprafetei de beton, au fost extinse posibilitatile aerodromului privind primirea si deservirea aeronavelor din diferite clase.In prezent, toate tipurile de aeronave aflate in dotarea Fortelor Aerocosmice ale Federatiei Ruse pot sa efectueze zboruri de la Baza Aeriana Khmeimim, inclusiv cele de tip greu.Sosirea bombardierelor cu raza lunga de actiune Tu-22M3 in Siria a fost confirmata si pe retelele de socializare. In cadrul unor postari de pe Twitter si Telegram, a fost semnalata prezenta in Provincia Latakia a unor aeronave de acest tip."Dislocarea bombardierelor rusesti in zona Marii Mediterane confirma interesul crescut al Rusiei pentru aceasta regiune. Trebuie precizat si faptul ca Rusia mentine, pe baze permanente, in portul sirian Tartus si in estul Marii Mediterane, o escadra formata din 10-15 nave de lupta si auxiliare, provenite, in special, de la Flota din Marea Neagra. In permanenta, in cadrul acesteia se afla cel putin trei sau patru platforme purtatoare de rachete de croaziera de tip Kalibr, inclusiv unul sau doua submarine Proiect 636.3.Astfel, prezenta aero-navala in Marea Mediterana contribuie, in special, la promovarea intereselor rusesti in Siria, Libia si Egipt . In acelasi timp, asigura o contrapondere la mijloacele americane sau din alte state membre NATO din regiune", scrie sursa citata