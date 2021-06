Doua fetite au fost aruncate in aer dupa ce castelul gonflabil in care se jucau a explodat. Momentul groaznic, suprins in filmari VIDEO

Momentul in care castelul gonflabil din orasul rus Barnaul sare in aer, cu cele doua fetite inauntru, apoi de prabuseste la pamant, a fost surprins de camerele de supraveghere, scrie The Sun Copilele au fost aruncate peste un gard metalic, pe sinele unui tramvai care circula in apropierea locului de joaca.Fetita de trei ani, a suferit o contuzie si o fractura a coloanei vertebrale, iar cea in varsta de de patru ani, are o fractura a craniului si rani la plamani si abdomen. Starea lor este critica. Alti 3 copii erau in castelul gonflabil, dar in urma cazaturii nu au avut rani grave.