Moscova cere statelor sa nu mai vanda arme Ucrainei: "Avertizam impotriva incurajarii acestor aspiratii militariste"

Statele Unite avertizeaza Rusia

"Chemam toate tarile responsabile cu care comunicam - si Turcia este una dintre ele - recomandandu-le insistent sa analizeze situatia si declaratiile belicoase constante ale regimului de la Kiev si le avertizam impotriva incurajarii acestor aspiratii militariste", a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de TASS din Egipt , unde acesta efectueaza o vizita de lucru.Avertismentul sefului diplomatiei ruse intervine pe fondul livrarilor de drone de lupta de catre Turcia, pentru care Ucraina a semnat un contract in 2019.In jur de sase au fost deja livrate, conform mass-media.Potrivit Ministerului Apararii de la Kiev, in decembrie trecut au fost incheiate alte contracte pentru livrarea de drone de lupta, inclusiv munitii, precum si privind constructia unor nave de patrulare.In declaratia sa, Lavrov a criticat desfasurarea unor nave de razboi in Marea Neagra, spunand ca ramane fara raspuns intrebarea ce vor SUA la mii de kilometri distanta de teritoriul propriu. Potrivit Turciei, SUA au notificat Ankara privind trecerea a doua nave de razboi prin stramtorile Bosfor si Dardanele in Marea Neagra, unde se vor afla pana la 4 mai.Pe fondul conflictului din estul Ucrainei care dureaza de sapte ani, informatiile despre mobilizari de trupe si echipamente rusesti la frontiera ruso-ucraineana au suscitat recent ingrijorarea comunitatii internationale.Zone din regiunile Lugansk si Donetk de-a lungul frontierei ruse se afla sub controlul rebelilor separatisti prorusi din 2014, anul declansarii conflictului din Donbas. De atunci, razboiul s-a soldat cu peste 13.000 de morti, conform estimarilor ONU . De la inceputul acestui an, au fost raportate 50 de decese in pofida regimului de incetare a focului.Armata ucraineana a comunicat luni ca un alt soldat al sau a fost ucis in confruntarile cu rebelii separatisti.Uniunea Europeana a declarat ca urmareste cu mare ingrijorare miscarile trupelor ruse in apropierea frontierei ucrainene si in peninsula Crimeea UE a invitat autoritatile ruse sa se abtina de la orice pasi care ar duce duce la noi tensiuni, a declarat un purtator de cuvant al sefului diplomatiei europene Josep Borrell.O noua tensionare a conflictului ar fi inacceptabila din punctul de vedere al UE, potrivit aceluiasi purtator de cuvant, care a indemnat Rusia sa-si intensifice eforturile pentru punerea in aplicare a planului de pace din 2015. In acelasi timp, UE a salutat eforturile depuse de Ucraina si de presedintele sau, Volodimir Zelenski , potrivit DPA. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat ca "vor exista consecinte" in caz de "agresiune" rusa in Ucraina, exprimand "ingrijorarea" SUA cu privire la miscarile trupelor rusesti la frontiera ucraineana, informeaza France Presse."La frontiera sunt masate mai multe trupe rusesti decat oricand din 2014, in timpul primei invazii" a Rusiei, a spus seful diplomatiei americane intr-un interviu difuzat duminica la NBC, reluand o estimare formulata deja saptamana aceasta de Casa Alba Presedintele Joe "Biden a fost foarte clar: daca Rusia actioneaza nesabuit sau agresiv, vor exista costuri, consecinte", a adaugat el, fara a specifica natura eventualelor represalii. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a exclus duminica posibilitatea unui razboi cu Ucraina , ingrijorata de mai multe zile de o intarire a trupelor rusesti la frontierele sale, relateaza AFP."Desigur, nimeni nu se angajeaza pe calea razboiului si nimeni nu accepta posibilitatea unui astfel de razboi", a spus Peskov intr-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia 1, ce va fi difuzat in cursul serii la Moscova si din care au fost facute publice extrase.