Rusia, condamnata de CEDO. Acuzatii de tortura, atrocitati si rele tratamente

Razboiul a izbucnit in august 2008, dupa ce trupe georgiene au incercat sa preia controlul in Osetia de Sud separatista.Insa Rusia a intervenit si a lasat armata georgiana in deruta in doar cinci zile.Razboiul s-a extins, de asemenea, in Abhazia.Magistratii europeni au examinat doar perioada de dupa cele doua confruntari armate si au constatat incalcari ale drepturilor omului in aceste doua provincii georgiene separatsite, aflate sub controlul Moscovei.Presedinta georgiana Salome Zurabisvili a salutat aceasta hotarare, care recunoaste statul georgian drept "victima a acestui razboi ", apreciaza ea."Este o mare realizare a tarii noastre, pentru societatea noastra, istoria noastra si viitorul nostru. Este un pilon pe care trebuie acum sa ne construim viitorul si unitatea", a adaugat ea.Potrivit Ministerului rus al Justitiei, nimic nu dovedeste implicarea directa a trupelor Moscovei in aceste incidente.Insa CEDO stabileste ca Rusia exercita un control efectiv in aceste regiuni dupa razboi.Curtea Europeana a Drepturilor Omului reproseaza totodata Moscovei faptul ca i-a impiedicat pe georgieni sa se intoarca in aceste doua regiuni dupa razboi.CITESTE SI: