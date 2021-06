Rusia si principalele trei cauze care ar putea duce la un conflict cu NATO

Potrivit partii ruse, aceste masuri reprezinta un raspuns la exercitiile desfasurate de statele membre NATO, a caror frecventa si amploare creste de la an la an. Spre exemplu, in vara anului 2021, Europa va gazdui, simultan, exercitii desfasurate sub auspiciile Statelor Unite, cele mai mari de la sfarsitul Razboiului Rece, precum si exercitii de-a lungul liniei aliantei in sine, care vizeaza, intre altele, transferul de convoaie militare peste ocean spre Lumea Noua.In opiniile specialistilor militari rusi, toate aceste lucruri arata ca o pregatire pentru un razboi cu Rusia. In aceste conditii, se pune intrebarea daca declansarea unui conflict armat este posibila si unde ar putea sa se produca aceasta.Dupa cum apreciaza expertii rusi, primul si cel mai probabil scenariu pentru o confruntare intre parti vizeaza Regiunea Kaliningrad. Aceasta enclava are o importanta strategica, tinand cont de faptul ca aici sunt amplasate mai multe tipuri de rachete rusesti, ce pot lovi principalele obiective ale infrastructurii militare a NATO . Eliminarea enclavei reprezinta obiectivul principal al aliantei si toate exercitiile sale din regiune sunt vizibil indreptate spre capturarea acesteia. Este clar ca nici Rusia nu va renunta pur si simplu la Regiunea Kaliningrad, asa ca un conflict cu NATO este foarte posibil . Cel mai probabil, acesta va avea un caracter local si se va desfasura fara utilizarea armelor nucleare.In al doilea rand, exista posibilitatea unei coliziuni intre Rusia si NATO din cauza Republicii Belarus. Pana de curand, in aceasta tara au existat proteste in masa datorate rezultatelor alegerilor prezidentiale. Ulterior, au aparut chiar acuzatii referitoare la o conspiratie de asasinare a presedintelui Lukasenko. In strainatate, occidentul sprijina un alt presedinte, in persoana opozantului actualului sef al statului, Tikhanovskaya. In cazul in care opozitia pro-occidentala ar prelua puterea la Minsk, este posibila solicitarea introducerii de trupe NATO pentru a asigura respectarea drepturilor si libertatilor omului. Este evident ca, in aceasta situatie, Kremlinul nu va considera ca este vorba despre o problema interna a Republicii Belarus si va interveni in forta.In al treilea rand, un posibil conflict armat este legat direct de Ucraina . Ca raspuns la pregatirea deschisa a Kievului pentru a prelua prin forta republicile separatiste Donetk si Lugansk, Moscova a concentrat peste 100.000 de militari cu echipamentele necesare la granita de vest. Desi aceste miscari au fost facute sub pretextul desfasurarii de exercitii militare, este evident faptul ca ele vizau, de fapt, sprijinirea republicilor nerecunoscute, in cazul unei amenintari cu infrangerea lor militara de catre Fortele Armate ale Ucrainei. Ca urmare, dupa ce exercitiile s-au incheiat, majoritatea trupelor au fost retrase, dar echipamentele au ramas pe terenurile de antrenament, nu departe de frontiera. Acest lucru a fost motivat prin necesitatea participarii la viitorul exercitiu strategic Vest-2021. Daca va fi necesar, militarii rusi vor reveni rapid la granita de vest a tarii.Este evident faptul ca desfasurarea actuala a exercitiilor militare la scara larga din Europa reprezinta si un raspuns al Occidentului la dislocarea trupelor rusesti la granita cu Ucraina. In cazul incercarii unui atac al fortelor ucrainene asupra Republicilor Populare Donetk si Lugansk, armata ucraineana ar fi invinsa in urma unui contraatac al fortelor ruse. Astfel, fortele NATO desfasurate in Europa pentru exercitii ar putea actiona in sprijinul Kievului. In urma unei cereri a partii ucrainene, Alianta Nord-Atlantica si-ar putea transfera fortele pentru a opri ofensiva trupelor ruse.Specialistii rusi apreciaza ca exista si alte scenarii potrivit carora NATO se poate confrunta cu Rusia, de exemplu in statele baltice, insa acest lucru nu poate fi numit "un razboi la scara larga", ci "o redistribuire a sferelor de influenta prin forta".