Rusia construieste prima corveta echipata integral cu tehnologie stealth. Statele Unite au deja operational un distrugator invizibil

Este vorba despre corveta "Mercury", Proiect 20386, a carei coca a fost deja construita si care este planificat sa fie livrata Fortelor Navale ruse anul viitor, a informat RIA citand doua surse neprecizate din industria rusa de constructii navale, scrie publicatia DefenseRomania.ro Nava de lupta va fi echipata cu rachete de croaziera, rachete antiaeriene si sisteme de artilerie, precum si cu sisteme care ii vor permite cautarea, descoperirea si distrugerea submarinelor, situandu-se astfel in clasa corvetelor rusesti, a mai precizat RIA. In ceea ce priveste tehnologia stealth , corveta "Mercury" va fi prevazuta cu un strat de absorbtie a radiatiilor electromagnetice specifice sistemelor radar, va avea o forma speciala pentru a minimiza reflexiile de pe suprafata sa si va beneficia de utilizarea intensiva a materialelor compozite.Nu este pentru prima data cand Rusia utilizeaza tehnologie stealth pentru navele sale, in special stratul de absorbtie a emisiilor radar, insa, asa cum precizeaza si RIA, aceste nave nu au avut tehnologia stealth completa, care sa le permita sa reduca amprenta radar a navei de peste 100 m lungime la cea a unei barci de dimensiuni reduse."In urma cu doua saptamani, cotidianul rus Izvestia a informat, citand de asemenea surse din mediul militar, ca pana la sfarsitul anului 2021 va fi incheiata testarea corvetei "Retivy" de conceptie noua, Proiect 20380, care va fi introdusa in dotarea Flotei ruse din Marea Neagra (FRMN).Corveta Proiect 20386 reprezinta o versiuni a Proiectului 20380 si se estimeaza ca, in urmatorii 30-40 de ani, impreuna cu corveta Proiect 20385 vor deveni baza inzestrarii Fortelor Navale ale Federatiei Ruse pentru zona maritima apropiata", arata sursa citata.