Rusia anunta inceperea retragerii trupelor de la granita cu Ucraina. In prezent, armata rusa desfasoara un vast exercitiu militar

Exercitii militare vaste in Crimeea

Minister of Defence of the #Russian Federation, personally supervised the course of the exercises in #Crimea pic.twitter.com/uI0nix4uNB - ivan (@ivan8848) April 22, 2021

Agentia de presa rusa RBC.ru precizeaza, citand declaratiile ministrului rus al apararii, ca s-a dispus inceperea retragerii efectivelor militare ruse, dislocate in districtele militare sudice si occidentale, deoarece acestea si-au atins obiectivele de verificare a capabilitatilor.Trupele ruse din districtele militare sudice si occidentale vor incepe sa se retraga de la granitele sudice ale Rusiei, la punctele de desfasurare permanenta, incepand cu 23 aprilie, a anuntat ministrul rus al apararii Serghei Soigu.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului rus al Apararii, trupele si tehnica militara vor reveni la bazele militare de care apartin, pana la 1 mai.Potrivit RBC.ru, Serghei Soigu a declarat ca obiectivele ''verificarii surpriza'' [ a capabilitatilor militare ale Fortelor Armate Ruse n.a] au fost atinse pe deplin. Soigu a mai precizat ca militarii rusi au demonstrat capacitatea de a apara teritoriul tarii, iar, in acest sens, a fost luata decizia de finalizare a activitatilor de verificare in districtele militare sudice si occidentale.Ministrul a adaugat ca Fortele Armate Ruse "raspund in mod adecvat la toate schimbarile de situatia din apropierea frontierelor rusesti".Potrivit acestuia, in Crimeea, in timpul unui control surpriza, au fost elaborate actiuni de aparare zonelor costiere, cu ajutorul sistemelor de rachete "Ball" si "Bastion", vehiculelor aeriene fara pilot (UAV) "Pacer", barci de patrulare "Raptor", precum si cu ajutorul altor echipamente militare.Declaratiile lui Serghei Soigu au fost facute in contextul in care acesta a luat parte astazi la desfasurarea unor exercitii militare la scara larga in Crimeea si in Marea Neagra, la care participa peste 10.000 de militari si 40 de nave de razboi , precum si 20 de vase auxiliare.Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a sosit joi in Crimeea pentru a superviza faza activa a acestor exercitii, survoland la bordul unui elicopter zonele unde sunt desfasurate trupele si echipamentele militare care participa la manevre. El a verificat de asemenea stadiul de pregatire a unitatilor navale si terestre, indica intr-un comunicat Ministerul rus al Apararii.Exercitiile, la care participa inclusiv forte ale flotelor ruse din Marea Caspica si din Marea Neagra, au loc pe poligonul Opuk, circa 40 km distanta de stramtoarea Kerci, care leaga marile Neagra si Azov.Anterior, Ministerul rus al Apararii a comunicat ca poligonul Opuk va gazdui partea principala a manevrelor trupelor din Districtul militar Sud si ale Fortelor aeropurtate din Rusia In cadrul acestor exercitii vor fi simulate lovituri aeriene cu rachete si respingerea acestora, operatiuni cu utilizarea dronelor si a rachetelor de croaziera, precum si contracararea lor cu mijloace ale apararii aeriene militare si navale, se mentioneaza in comunicatul Ministerului Apararii, citat de Interfax, potrivit Agerpres.Ministrul rus al Apararii Serhei Soigu se afla joi in Crimeea, pentru a superviza lansarea unor vaste exercitii militare in peninsula ucraineana anexata, la Marea Neagra, in cadrul unei vaste demonstratii de forta la portile Ucrainei, care ingrijoreaza de mai multe saptamani atat Kievul, cat si Occdentul, relateaza Reuters.Serghei Soigu a survolat cu elicopterul zone in care au fost desfasurate trupe rusesti si echipament militar.Potrivit agentiei ruse de presa Interfax, la aceste manevre iau parte peste 10.000 de oameni si 40 de nave de razboi, dar si aproximativ 20 de bastimente de sustinere.Presedintele ucrainean Volodimir Zekenski ii indeamna pe occidentali sa impuna o noua serie de sanctiuni Moscovei.Zelenski i-a porpus omologului sau rus Vladimir Putin sa se intalneasca in Donbas, in estul Ucrainei, in vederea unei scaderi a tensiunilor.