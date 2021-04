Rusia raspunde sanctiunilor impuse de Washington si expulzeaza zece diplomati americani

"Zece diplomati au fost inclusi pe lista care ne-a fost transmisa impreuna cu cererea ca ei sa paraseasca SUA. Noi vom raspunde acestei masuri in maniera reciproca si cerem unui numar de zece diplomati americani sa paraseasca tara noastra", a declarat la o conferinta de presa ministrul de externe rus Serghei Lavrov.El a adaugat ca Moscova examineaza in plus posibile masuri ''dureroase'' impotriva unor afaceri americane in Rusia.De asemenea, Moscova urmeaza sa puna capat activitatii pe care o desfasoara in Rusia fonduri americane si ONG-uri care se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, a mai precizat Lavrov.El a anuntat si expulzarea a trei diplomati polonezi, tot ca masura reciproca de raspuns. Guvernul american a anuntat joi, 15 aprilie, o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi , drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa.Presedintele SUA a semnat un decret care va permite pedepsirea din nou a Rusiei, de maniera sa produca "consecinte strategice si economice (...) daca ea continua sau favorizeaza o escaladare a actiunilor sale de destabilizare internationala", a avertizat Casa Alba intr-un comunicat.In cadrul acestui decret, Trezoreria americana le-a interzis institutiilor financiare americane sa cumpere direct datorie emisa de Rusia dupa data de 14 iunie. De asemenea, sunt sanctionate sase societati tehnologice ruse acuzate de sustinerea activitatilor cibernetice ale serviciilor de informatii de la Moscova.