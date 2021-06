UPDATE Marea Britanie neaga informatia privind focurile de avertisment trase de Rusia asupra navei HMS Defender

Marea Britanie a negat rapoartele rusesti ca armata sa a tras focuri de avertizare asupra unui distrugator britanic din Marea Neagra.Ministerul britanic al apararii a declarat ca "nu s-au tras focuri de avertizare impotriva HMS Defender". Acesta a adaugat ca nava naviga in apele ucrainene."Nava Royal Navy efectueaza o trecere pasnica prin apele teritoriale ucrainene in conformitate cu dreptul international", a declarat MD.Ministerul a declarat ca rusii efectueaza un exercitiu de artilerie in Marea Neagra si au furnizat un avertisment prealabil cu privire la activitatea lor."Niciun foc nu a fost indreptat impotriva HMS Defender si nu recunoastem afirmatia ca bombele au fost aruncate in calea ei", a adaugat aceasta. Rusia a declarat ca incidentul s-a petrecut langa Capul Fiolent in sudul Crimeei si - potrivit unei declaratii a ministerului apararii catre agentiile de stiri rusesti - a afirmat ca nava britanica a schimbat ulterior cursul.Atasatul apararii ambasadei britanice a fost convocat la ministerul rus al apararii, a informat agentia de presa Interfax.Un avion de tip Suhoi 24 rusesc a tras focuri de avertisment vizand un distrugator din cadrul Marinei regale britanice, HMS Defender, care a intrat in apele teritoriale rusesti, la Marea Neagra, a anuntat miercuri, 23 iunie, Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile rusesti de presa, relateaza AFP."Distrugatorul a primit un avertisment. El nu a reactionat la avertisment", a anuntat ministerul.Astfel, o "nava de patrulare la frontiera" si un avion de tip Su-24 au tras " focuri de avertisment ", precizeaza ministerul.Nava britanica a parasit apoi apele rusesti, incheind astfel incidentul armat la Marea Neagra. Moscova acuza nava britanica de faptul ca a patruns trei kilometri in apele rusesti.Regatul Unit si aliatii sai occidentali nu recunosc Crimeea drept un teritoriu rusesc, dupa ce Moscova a anexat peninsula ucraineana in 2014.