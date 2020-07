Rusia foloseste tehnica "insamantarii norilor" pentru a stinge incendiile devastatoare in Siberia

Agentia forestiera rusa a precizat ca echipele de interventie depuneau vineri eforturi pentru a stinge cele 158 de incendii de padure care acopera 46.261 de hectare. In urma cu doar cateva zile, suprafata cuprinsa de flacari era de trei ori mai mare.Pompierii utilizeaza aeronave cu ajutorul carora imprastie substante chimice in norii de deasupra unor zone izolate din nordul regiunilor Krasnoiarsk si Irkutk din Siberia, a precizat agentia, citata de Agerpres.Temperaturile ridicate si conditiile secetoase au contribuit la propagarea incendiilor de vegetatie pe tot teritoriul regiunii, precum si in padurea boreala si tundra care acopera nordul Rusiei.Organizatia din domeniul protectiei mediului Greenpeace, care monitorizeaza raspandirea incendiilor in Rusia, a confirmat ca ploaia a contribuit la reducerea focarelor in regiunile nordice ale Siberiei, dar alte focare au aparut in sud in apropierea marile orase Irkutk si Krasnoiarsk.Potrivit Greenpeace, 4,62 de milioane de hectare de padure au ars pe teritoriul Rusiei de la inceputul anului.A fost declarata starea de urgenta in regiunile Krasnoiarsk si Iacutia, precum si partial in alte regiuni din Rusia.Oamenii de stiinta prognozeaza temperaturi record in Siberia - unde valorile au ajuns la 38 de grade Celsius luna trecuta, potrivit inregistrarilor meteorologice -, care vor continua sa alimenteze incendii de vegetatie si sa duca la degajarea unei cantitati mai mari de emisii de gaze cu efect de sera in atmosfera.Copernicus, programul Uniunii Europene pentru monitorizarea mediului, a precizat ca temperaturile in Siberia Arctica au crescut in medie pe parcursul lunii iunie cu peste 5 grade Celsius in comparatie cu valorile normale.