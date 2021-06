Rusia va obliga gigantii internetului sa isi deschida reprezentante locale

Inmultirea masurilor ce vizeaza retelele sociale si mass-media independente sau straine provoaca ingrijorare in randul criticilor puterii, care le percep ca pe incercari de a restrictiona ultimele domenii ale libertatii de exprimare si ale manifestarii opozitiei.Dupa adoptarea proiectului delege, Duma (camera inferioara a parlamentului rus) a explicat pe site-ul sau ca reprezentantele "companiilor straine de tehnologie a informatiei" vor fi "responsabile pentru orice incalcare a legislatiei ruse, pot coopera cu structurile de stat si pot limita diseminarea continutului ce incalca legislatia rusa".Legea propusa, a carei adoptare finala va avea loc in saptamanile urmatoare, vizeaza companiile ale caror resurse online au o audienta zilnica de peste 500.000 de utilizatori.YouTube, Google Facebook si Twitter sunt mentionate in nota explicativa care insoteste textul.Proiectul de lege a fost elaborat in paralel cu intensificarea, in ultimele saptamani, a criticillor si actiunilor legale impotriva acestor giganti ai mediului online de catre autoritatile ruse.Acestora li se reproseaza ca nu au eliminat postarile care faceau apel la participarea la demonstratii in favoarea liderului de opozitie aflat in inchisoare, Aleksei Navalnii, ca au cenzurat continutul pro-rus sau pentru ca au lasat in mediul online continut ce face apologia consumului de droguri sau a sinuciderii.Presedintele Vladimir Putin a semnat deja o serie de legi in februarie pentru a creste amenzile pentru incalcari ale legii de catre manifestanti sau giganti ai internetului, dupa un val de proteste impotriva puterii.In 2019, Rusia a adoptat o lege vizand dezvoltarea unui internet suveran.Autoritatile neaga intentia de a construi o retea nationala pe care sa o tina sub control, asa cum se intampla in China . Aceasta perspectiva sumbra este insa cea de care se tem ONG-urile si opozantii din Rusia.Retelele sociale sunt deja obligate sa stocheze pe teritoriul Rusiei datele utilizatorilor lor rusi.