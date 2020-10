Rusia inregistreaza un record de 15.700 de noi cazuri si 317 decese

De la inceputul pandemiei, Rusia, tara cu 145 de milioane de locuitori, a inregistrat un numar total de 1.447.335 de infectii si 24.952 de morti, au anuntat autoritatile.In acelasi timp, Kremlinul a transmis tot miercuri ca nu intentioneaza sa introduca noi masuri de 'lockdown' pentru a tine sub control raspandirea coronavirusului, in ciuda bilantului record de infectari si decese.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca sistemul de sanatate din Rusia este acum mai bine echipat decat in prima parte a pandemiei pentru a face fata inmultirii cazurilor.