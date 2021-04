Rusia a interzis zborurile comerciale peste Marea Neagra si Crimeea. Care este motivul

Avertizarea vizeaza apele teritoriale de pe coasta de sud a Crimeei si o parte a apelor international din largul Marii Negre, in perioada 20-24 aprilie, potrivit defenseromania.ro "Zona a fost declarata temporar periculoasa pentru zborurile aeronavelor", a relatat agentia Interfax, citand un comunicat de presa care precizeaza ca restrictiile se aplica pentru o altitudine maxima de 19.000 de metri.Rusia a organizat exercitii militare in apropierea zonelor comerciale de transport maritime din Marea Neagra, o miscare care pune in pericol economia Ucrainei. Potrivit unui document emis de Ministerul ucrainean al Apararii, rusii ocupa 27% din Marea Neagra cu exercitiile militare.Anterior, Rusia a anuntat ca intentioneaza sa blocheze nave straine in zone ale Marii Negre pentru exercitii militare pana in octombrie.