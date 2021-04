Rusia anunta ca a inceput retragerea trupelor mobilizate in Crimeea. Statele Unite "asteapta fapte si nu vorbe"

SUA nu cred in retragerea trupelor ruse de la frontiera cu Ucraina

Avion de vanatoare ridicat de la sol

Concret, Rusia a anuntat joi ca a ordonat trupelor sale sa revina la bazele lor permanente din zona de granita cu Ucraina , aparent punand capat mobilizarii a zeci de mii de soldati la frontiera ruso-ucraineana, ceea ce a suscitat ingrijorarea Occidentului, noteaza agentia de presa britanica.Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite asteapta fapte si nu vorbe din partea Rusiei, dupa anuntul Moscovei referitor la inceperea retragerii trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei cu Ucraina si in peninsula Crimeea anexata, informeaza AFP si Reuters.Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, a declarat reporterilor ca Washingtonul "va continua sa monitorizeze indeaproape situatia" de la granita ruso-ucraineana, "in stransa coordonare cu oficialii ucraineni" si cu alti aliati americani, transmite Agerpres."Am auzit anuntul facut de Rusia privind inceperea retragerii trupelor sale de la granita cu Ucraina, am auzit aceste cuvinte, acum ceea ce urmarim sa vedem sunt faptele", a declarat Price."Ne vom asigura ca Rusia isi va respecta pana la capat angajamentul", a adaugat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american.Prezenta a zeci de mii de soldati in apropierea granitei cu Ucraina, a carei armata lupta impotriva separatistilor pro-rusi din estul tarii incepand cu 2014, a alimentat foarte mult tensiunile dintre Moscova , Kiev si statele occidentale in ultimele zile, dand nastere la confruntari verbale.Tot vineri, armata rusa a ridicat de la sol un avion de vanatoare MiG-31 pentru a escorta un avion de recunoastere american deasupra Oceanului Pacific in apropierea frontierei ruse. Mijloacele ruse de control al spatiului aerian deasupra apelor neutre ale Oceanului Pacific au detectat o tinta aeriana care se apropia de granita de stat a Federatiei Ruse. Pentru identificarea tintei si prevenirea unei eventuale incalcari a frontierei de stat a fost ridicat de la sol un avion de vanatoare MiG-31 din cadrul fortelor de aparare aeriana ale Districtului militar Est", se mentioneaza intr-un comunicat al Flotei ruse din Pacific, citat de agentia de presa RIA Novosti."Echipajul avionului de vanatoare rusesc a identificat tinta aeriana drept un avion strategic de recunoastere al US Air RC-135 si l-a escortat deasupra apelor Oceanului Pacific", potrivit aceluiasi comunicat, citat de Interfax.