Rusia a vandut mai multe avioane Su-35, dar cumparatorul ramane anonim. Cele mai multe indicii duc catre Iran sau China

Potrivit unui raport, analizat de cotidianul rus Vzglyad, Rusia a livrat, in anul 2020, un lot de avioane de lupta de generatia 4 ++, Su-35. Raportul sugereaza ca livrarea a fost facuta, iar clientul a acceptat-o si a pus in functiune avioanele. Cu toate acestea, informatiile despre statul care a achizitionat acest lot de avioane Su-35 sunt clasificate, mai informeaza sursa citata.Cu toate acestea, exista mai multe speculatii cu privire la faptul ca unul dintre cumparatori ar fi China . Alte voci speculeaza ca ar putea fi vorba despre Armenia, Belarus sau Egipt In martie 2019 Egiptul a decis sa achizitioneze mai multe avioane de lupta Su-35 fabricate in Rusia pentru aproximativ 2 miliarde de dolari. Semnarea acordului nu a fost niciodata confirmata de surse oficiale.China a devenit prima tara straina care a cumparat Su-35 cand a semnat un acord de 2,5 miliarde de dolari cu Rusia pentru 24 de avioane, aflate acum in serviciul Fortelor Aeriene Chineze. Beijingul a platit 2,5 miliarde de dolari pentru aceste avioane, dar aceasta suma nu este inclusa in raportul anual al companiei.Speculatiile au mers atat de departe incat s-a sugerat ca Turcia ar putea fi unul dintre statele care au cumparat aceste avioane - speculatii fiind alimentate de nenumaratele declaratii din ultimii doi ani cu privire la faptul ca Ankara, dupa ce a fost exclusa din programul F-35 - a purtat discutii cu Moscova pentru o posibila achizitie de avioane Su-35.De-a lungul timpului Ministerul rus al Apararii a precizat ca Rusia este pregatita sa vanda mai multe avioane de lupta catre China, dar acest acord nu a fost inca incheiat si, astfel, nu poate fi inclus in raportul pe anul 2020 al companiei Sukhoi.In ultimii ani au avut loc negocieri intre cele doua tari, iar mass-media de la New Delhi a sugerat ca Fortele Aeriene Indiene ar fi interesate de 114 astfel de avioane. Totusi, problema este ca o astfel de intelegere nu poate trece neobservata in lume, oricat de mult ar incerca rusii sa o ascunda unele contracte privind vanzarea de armament. Prin urmare, varianta ca India a cumparat in 2020 avioane din Rusia, nu poate fi luata in considerare cu certitudine.Posibilitatea ca Teheranul sa se fi inteles cu Moscova in privinta unei achizitii de avioane Su-35 este destul de mare, deoarece Iranul nu s-ar grabi imediat sa se laude cu achizitia, ci ar folosi aceste aeronave ca "surpriza" intr-un anumit moment in care spatiul sau aerian este incalcat.Iranul este luat in calcul, deoarece in ultimii ani, avioanele Su-35, dar si sistemele de aparare antiaeriana S-400 s-au numar printre interesele, in materie de achizitii de armament rusesc, ale Teheranului. Totusi, unui analisti militari sunt de parare ca ori cat de mult si-ar dori Iranul sa tina ascunsa o astfel de achizitie, avioanele ar fi putut fi observate cu ajutorul imaginilor din satelit, deoarece activitatea sa militara este atent monitorizata de Statele Unite Exista o a treia posibilitate, si ultima, ca avioanele Su-35 sa fie achizitionate chiar de catre Ministerul rus al Apararii pentru Fortele Aeriene Ruse. Moscova este foarte interesata sa sporeasca capacitatea de lupta a fortelor sale aeriene, astfel incat o astfel de achizitie este destul de logica. Dar rusilor le place, de asemenea, sa se laude ca si-au sporit capacitatea de lupta aeriana.Desi la prima vedere putem spune ca acesta varianta este cea mai plauzibila, Rusia nu se incadreaza in categoria "client strain" asa cum este trecuta achizitia avioanelor Su-35 in raportul de vanzari pe anul 2020 al companiei Sukhoi.