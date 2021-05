Aviatia militara si marina rusa ar fi intervenit pentru a escorta un distrugator britanic din apele teritoriale ale Crimeei

Distrugatorul britanic HMS Dragon ar fi intrat in apele teritoriale ruse in apropiere de Crimeea

Moscova denunta "demonstratiile de forta" ale Occidentului

Potrivit Reuters care citeaza agentii de presa din Federatia Rusa, incidentul a avut loc in octombrie 2020 iar distrugatorul HMS Dragon ar fi intrat in apele teritoriale ruse.Informatia a fost facuta publica abia azi de catre generalul rus Vladimir Kulisov, adjunct al FSB. Potrivit sursei citate, Paza de Coasta a Federatiei Ruse, subordonata FSB, a somat distrugatorul britanic sa nu intre in apele teritoriale ruse, dar acesta din urma nu s-ar fi conformat. Moscova ar fi cerut insistent distrugatorului HMS Dragon sa paraseasca apele teritoriale ruse , dar capitanul navei britanice ar fi invocat faptul ca are un semnat foarte slab de receptie."Distrugatorul britanic a fost alungat din apele teritoriale in urma unei actiuni comune a Fortelor Navale si Fortelor Aeriene ale Federatiei Ruse", a mai precizat Kulisov care nu a detaliat "actiunea comuna".Ministerul Apararii de la Londra nu a avut nicio reactie pana in prezent.Potrivit rusilor, incidentul s-ar fi petrecut in apropiere de peninsula Crimeea , anexata ilegal de Federatia Rusa in 2014.Nu este clar de ce Moscova a tinut "la sertar" pana azi un incident care ar fi avut loc in octombrie 2020. In orice caz, daca se confirma, acesta are loc pe fondul inrautatirii relatiei dintre Federatia Rusa si Occident.Tensiunile din ultimele luni, mai ales dupa comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de soldati la granita cu Ucraina , au atins cel mai ridicat nivel de tensiune dintre Rusia si Occident de la finalul Razboiului Rece incoace.Adjunctul FSB-ului a mai precizat in interviul sau ca fortele armate ale Federatiei Ruse monitorizeaza orice activitate "inamica" a Occidentului in apropierea granitelor ruse, considerand ca asa-zisa "politica agresiva de descurajare" nu este decat o "demonstratie de forta" iar Rusia e pregatita sa raspunda cu orice actiune incalcarii apelor sale teritoriale.