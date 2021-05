Rusia si-a trimis una din cele mai moderne nave in intampinarea USCGC Hamilton, sosita in Marea Neagra FOTO

O nava a Garzii de Coasta a SUA a intrat in Marea Neagra

E vorba despre nava rusa de patrulare Pavel Derzhavin care a fost introdusa, in mod oficial, in dotarea Flotei ruse din Marea Neagra, in cursul anului trecut. Parte a Proiect 22160, nava a fost construita la Santierul Naval A.M. Gorky, fiind a treia din clasa ei, scrie publicatia DefenseRomania.ro In fotografiile oferite de Serviciul de Graniceri de Stat din Ucraina , si preluate de Defence-Blog , se poate observa cum nava de patrulare rusa urmareste si monitorizeaza miscarile navei USCGC Hamilton, care apartine Garzii de Coasta a Statelor Unite ale Americii. Nava de patrulare din clasa Legend (the Legend-class national security cutter) USCGC Hamilton (WMSL 753) din Garda de Coasta a SUA a intrat, pe 27 aprilie in Marea Neagra, pentru a asigura sprijinul aliatilor si partenerilor NATO din regiune, a anuntat serviciul de presa al Flotei a 6-a americane. Hamilton este prima nava a Garzii de Coasta a SUA care a intrat in Marea Neagra, dupa 2008, ultima nava americana, din aceasta categorie aflata in Marea Neagra, fiind USCGC Dallas (WHEC 716) in anii 2008 si 1995. Inainte de a intra in Marea Neagra, USCGC Hamilton a efectuat, pe 26 aprilie, exercitii de interoperabilitate cu distrugatorul Roosevelt (DDG 80) din clasa Arleigh Burke, in Marea Egee. Navele din clasa Legend desi, sunt destinate patrularii in zonele costiere, au caracteristici tehnico-tactice avansate, apropiate de fregatele usoare, cu exceptia faptului ca nu detin armamente specifice navelor de razboi , cum ar fi rachete, torpile, tunuri de calibru mare, bombe antisubmarin etc. USCGC Hamilton are un deplasament de 4500 tone. Poate atinge o viteza maxima de 52 km/h si are o autonomie de 22.000 km, echipajul de minim 113 persoane, putand sa ramana in misiune pe mare chiar si 90 de zile. Armamentul de la bord este compus dintr-un tun MK 110 calibru 57 mm, un sistem Phalanx calibru 12,7 mm pentru tinte apropiate de mare viteza, inclusiv rachete antinava si torpile, patru mitraliere Browning M2, calibru 7,62 mm. La bordul navei se afla un elicopter Eurocopter MH-65 Dolphin.