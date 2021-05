Rusia raspunde aliatilor NATO in zona Marii Negre cu avioane Su-35 de ultima generatie VIDEO

Regimentul sudic

"Luptator consacrat" - Rusii spun ca Su-35 a trecut botezul foculu

Su-35, avion de generatia 4 ++

Este planificat ca primele aparate de acest tip sa fie introduse in inzestrarea unui regiment de aviatie din Regiunea Rostov, scrie publicatia DefenseRomania.r o. Avioanele de vanatoare Su-35 vor ramane cele mai avansate aeronave din Federatia Rusa, pana la aparitia in masa a avioanelor Su-57 din generatia a cincea.Avioanele Su-35 vor putea acoperi coasta Marii Negre, Crimeea si Caucazul de Nord. Expertii militari rusi apreciaza ca plasarea lor in zona are ca obiectiv determinarea reducerii activitatii NATO in Regiunea Marii Negre.Dupa cum a declarat pentru Izvestia o sursa din mediul militar, cu noile avioane de vanatoare Su-35S va fi dotata o escadrila apartinand Regimentului 31 Aviatie de Vanatoare din Millerovo (Regiunea Rostov).Pregatirea pilotilor pentru avioanele de acest tip a inceput deja. Anterior, in Regiunea Militara Sud nu au existat avioane de vanatoare Su-35S. In prezent, in inzestrarea regimentului se afla avioane de vanatoare Su-30SM.In luna decembrie 2020, militarii rusi au primit un lot format din trei avioane de vanatoare Su-35S. Unul dintre acestea a ramas in Extremul Orient, iar alte doua au zburat la Lipetsk, la Centrul 4 intrebuintare in lupta si recalificarea personalului navigant.Cu cele trei aparate a fost incheiata realizarea unui contract semnat in anul 2015 pentru 50 de aeronave din productia de serie. La forumul Armata-2020, Ministerul rus al Apararii si corporatia Irkut au realizat o noua intelegere privind livrarea suplimentara de avioane de vanatoare de tip Su-35S. Reprezentantii armatei nu au precizat numarul de aeronave si nici alte detalii legate de contract. Insa, ministrul apararii, Serghei Soigu, a declarat ca noua comanda are o valoare de aproximativ 930 de milioane USD (70 de miliarde de ruble).Potrivit expertului militar Viktor Murakhovsky, desfasurarea avioanelor de vanatoare avansate in Regiunea Militara Sud reprezinta o continuare a masurilor necesare pentru consolidarea gruparii intercategorii care se formeaza acolo."O astfel de grupare face posibila impunerea prin mijloace non-strategice si non-nucleare a unei restrangeri a activitatilor statelor NATO din regiune", a declarat Viktor Murakhovsky pentru Izvestia."Nu este un secret faptul ca Alianta Nord-Atlantica implica in activitatile sale in directiile strategice sud-vest si sud nu numai tarile blocului, ci si o cooperare activa a acestora cu Ucraina si Georgia . De fapt, in fiecare zi, avioanele de cercetare si vehiculele aeriene fara pilot ale tarilor din alianta sunt situate in apropierea frontierelor noastre aeriene peste Marea Neagra, langa Crimeea sau coasta caucaziana", a spus expertul. Rusia nu poate asista indiferenta la astfel de activitati si trebuie sa-si mareasca fortele pentru a respinge posibilele provocari si cu atat mai mult agresiunea NATO. Aceste masuri vizeaza intarirea fortele noastre aeriene din Regiunea Militara Sud, precum si gruparea de arme combinate. Adversarii au luat si ei o serie de masuri impotriva fortelor noastre din Crimeea si din alte zone operationale", a precizat Viktor Murakhovsky. Avem deja avioane de vanatoare de tip Su-57 , insa producerea lor in masa tocmai a inceput, in timp ce Su-35 inarmeaza regimente intregi", a declarat pentru Izvestia fostul comandant al Armatei 4 Forte Aeriene si Aparare Antiaeriana, general locotenent Valery Gorbenko."Capacitatile unitatii militare care va primi avioanele de vanatoare Su-35 vor creste in ceea ce priveste raza de actiune si armamentele. Acestea sunt considerate avioane de generatie 4++, deci pot rezista la aproape toate tipurile de avioane NATO ", a spus Gorbenko.Oficialii rusi considera ca aeronava Su-35S a trecut botezul focului in conflictul din Siria . Acesta nu au facut parte din grupul aerian initial, care a ajuns in Republica Araba Siriana (SAR) in luna septembrie 2015. Dar, a fost trimisa acolo la inceputul anului 2016, dupa agravarea relatiilor cu Turcia , din cauza doborarii unui bombardier rusesc Su-24.Rusii sustin ca au testat avionul nu doar ca luptator aerian. Su-35 fiind implicat si in atacuri asupra tintelor terestre, ci si intr-o "mare varietate" de actiuni, cu arme conventionale si de precizie. Printre acestea au fost enumerate bombele pasive KAB-500Kr, rachetele dirijate Kh-29TD si rachetele antinava Kh-35U modificate pentru lovituri impotriva tintelor terestre. "La unele iesiri, sarcina de lupta a atins capacitatea maxima de 8 tone", au declarat piloti rusi..Misiunea de baza a avioanelor Su-35 a fost reprezentata de insotirea bombardierelor ruse peste SAR, inclusiv a aeronavelor Tu-22M3 si Tu-95MS.Pana in prezent, patru regimente de aviatie au fost re-echipate complet sau partial cu avioane de vanatoare Su-35S. Primele care au primit astfel de aeronave au fost unitatile situate in Extremul Orient, nu departe de fabrica din Komsomolsk-pe-Amur. Apoi au inceput sa fie echipate trupele Regiunii Militare Vest, care se invecineaza direct cu teritoriul statelor membre NATO. Unitatile din Regiunile Tver si Karelia au fost dotate cu avioane de acest tip.Avionul de vanatoare cu un singur loc Su-35 este un descendent indepartat al cunoscutului Su-27. Acesta este considerat un model de tranzitie de la generatia a patra de avioane de vanatoare catre generatia a cincea, fiind catalogat drept 4++. In pofida similitudinilor exterioare, este dificil de gasit componente din predecersorul sau. Totul a fost inlocuit - de la motoare pana la radar. Aeronava s-a transformat intr-un vehicul multifunctional capabil nu numai sa atace tinte aeriene, ci si sa ofere atacuri puternice la sol, cu arme conventionale si de mare precizie.Avionul de acest tip se distinge fata de celelalte modele rusesti prin radarul N035 "Irbis". Datorita acestuia, avionul poate detecta si urmari o alta aeronava la o distanta de 400 de kilometri, iar o racheta de croaziera la aproape 100 de kilometri. O performanta mai buna atinge doar radarul avionului Su-57, un reprezentant al generatiei a cincea.Sistemul de control si motoarele ii permit avionului de vanatoare sa realizeze figuri de pilotaj complexe.Primul avion Su-35S experimental a decolat in 2008. In anul urmator, chiar inainte de finalizarea testelor de stat, Ministerul Apararii a incheiat un contract cu corporatia Irkut pentru achizitionarea a 48 de avioane de vanatoare pentru Fortele Aeriene ale Federatiei Ruse. Al doilea contract, pentru un lot de 50 de avioane a fost semnat in 2015.S-a incercat echiparea simultana a Fortelor Aerocosmice ruse cu avioane noi, precum si indeplinirea unor contracte de export pentru acestea. Astfel, China a achizitionat 24 de avioane de vanatoare de tip Su-35.Intrebuintarea in lupta in SAR a acestor aeronave a atras atentia si altor clienti straini. Egiptul a achizitionat in 2020 un lot de 30 de avioane Su-35, in valoare de aproximativ doua miliarde de USD, iar Algeria si Indonezia sunt in curs de implementare a unor contracte similare.