Cu un portavion "schiop", rusii rad de Marea Britanie, numind-o peiorativ "Stapana Marii"

Rusii ironizeaza Royal Navy si Marea Britanie

Marina Statelor Unite ale Americii, singura superputere navala

Rusii admit totusi ca Royal Navy le este superioara

Plecand de la faptul ca portavionul britanic HMS Queen Elizabeth, insotit de o puternica grupare de escorta, va fi dislocat, in cursul lunii viitoare, intr-o misiune de lunga durata in Pacific, trecand prin 40 de tari, portalul rus Vzglyad face o analiza a starii actuale a Royal Navy, scrie publicatia DefenseRomania.ro Alaturi de portavionul HMS Queen Elizabeth, va fi desfasurat un veritabil grup de lupta format din trei distrugatoare, trei fregate, un submarin cu propulsie nucleara din clasa Astute echipat cu rachete Tomahawk, precum si doua nave auxiliare."Pentru prima oara dupa multe decenii, Marea Britanie arata lumii ca inca mai pretinde ca este "Stapana Marii", isi incep rusii, peiorativ, analiza, intrebandu-se cat de puternica, mai e, de fapt, Marina Marii Britanii - Royal Navy, in ciuda acestei demonstratii de forta.Sursa citata considera ca aceasta miscare a Marii Britanii reflecta ambitia Londrei de a reveni "in clubul marilor puteri" in ceea ce priveste forta navala.Articolul precizeaza ca dupa finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial Marea Britanie era inca o superputere navala, dar subliniaza ca Marea Britanie a suferit insa o "umilitoare infrangere diplomatica" in fata URSS-ului in timpul Crizei Suezului din 1956, dar lovitura de gratie pentru Royal Navy a venit in 1964 cand Partidul Laburist a preluat puterea si a reformat doctrina Marinei, renuntand la rolul pe care il aveau portavioane britanice, anume nucleul puterii Royal Navy. Astfel, axandu-se pe un potential conflict cu URSS, Marea Britanie a schimbat tactica si a scos din serviciu mai multe portavioane ori le-a schimbat intrebuintarea, masura pe care analiza rusa o caracterizeaza ca fiind o "greseala colosala".Analiza considera ca Razboiul Maldivelor (Conflictul din Insulele Falkland) din 1982 arata decaderea maretei Flote britanice. Potrivit sursei citate, Marea Britanie a castigat confruntarea doar printr-o minune si doar ca urmare a faptului ca argentinienii au facut numeroase greseli.O alta chestiune precizata de rusi e ca grupurile de lupta britanice nu dispun de armamentul grupurilor americane, au numeroase deficiente si "nici macar nu se apropie" de puterea grupurilor de lupta conduse de portavioanele americane.Rusii considera ca un grup de lupta britanic poate lovi doar tinte aflate pe coasta sau nave de suprafata si, in ceea ce priveste aeronavele F-35B britanice, acestea "nu vor fi echipate niciodata cu rachete anti-nava" iar "pentru a ataca o nava de suprafata, aceste aeronave vor trebui sa intre in raza sistemelor de aparare antiaeriana". Dar poate cea mai mare problema cu care se confrunta Royal Navy, in viziunea analizei ruse, e lipsa pilotilor. Sursa citata precizeaza ca avioanele britanicilor de pe portavioane sunt operate de piloti americani.Analiza ironizeaza grupurile de lupta ale Royal Navy pe care le considera cosplay (n.a. - jocuri de costumatie), referindu-se la faptul ca aceste grupuri britanice sunt mai mult o imitatie a unui grup real de lupta, precum cele conduse de portavioanele SUA.In ciuda acestor "tachinari", analiza rusa spune ca forta navala a flotei Majestatii Sale "merita totusi luata in serios daca e comparata cu capacitatile Marinei Federatiei Ruse ", care in momentul de fata "nu are niciun portavion (n.a. - niciun portavion operational) si aproape niciun pilot pentru a opera de pe portavioane".Amintim ca batranul Amiral Kuznetov, singurul portavion al Rusiei , 's-a aprins' in decembrie 2019, in timp ce era supus unor lucrari de reparatie si mentenanta inca de la inceputul lui 2017. Rusii spun insa ca pagubele nu sunt insemnate, nava va fi modernizata, urmand sa reinceapa misiunile pe mare din 2022.Sursa citata conchide materialul precizand ca Royal Navy reprezinta "inca o amenintare reala" datorita capacitatii submarinelor nucleare pe care le detine.Analiza nu face nicio referire la modernul portavion britanic HMS Prince of Wales, construit si aflat in testare.De precizat ca nava HMS Queen Elizabeth este "bijuteria Coroanei" britanice. Portavionul e cea mai mare nava de razboi construita vreodata de britanici, fiind lansata la apa in 2017. Portavionul HMS Queen Elizabeth va fi completat de HMS Prince of Wales din aceeasi clasa.