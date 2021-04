Continua hartuirile militare intre Rusia si SUA. Moscova a ridicat de la sol un MiG-31 pentru a escorta un avion de recunoastere american

"Mijloacele ruse de control al spatiului aerian deasupra apelor neutre ale Oceanului Pacific au detectat o tinta aeriana care se apropia de granita de stat a Federatiei Ruse. Pentru identificarea tintei si prevenirea unei eventuale incalcari a frontierei de stat a fost ridicat de la sol un avion de vanatoare MiG-31 din cadrul fortelor de aparare aeriana ale Districtului militar Est", se mentioneaza intr-un comunicat al Flotei ruse din Pacific, citat de agentia de presa RIA Novosti."Echipajul avionului de vanatoare rusesc a identificat tinta aeriana drept un avion strategic de recunoastere al US Air RC-135 si l-a escortat deasupra apelor Oceanului Pacific", potrivit aceluiasi comunicat, citat de Interfax.Avionul militar rusesc a revenit pe aerodromul bazei sale permanente, dupa ce aparatul american s-a indepartat de frontiera rusa, conform agentiilor de presa ruse citate.Zborul MiG-31, un interceptor supersonic performant, a fost efectuat in stricta conformitate cu regulile internationale privind utilizarea spatiului aerian, subliniaza Flota rusa din Pacific. Ministerul Apararii ruse comunicase in 10 si 16 aprilie despre trimiterea unor MiG-31 pentru escortarea unor avioane de recunoastere americane deasupra Oceanului Pacific. De asemenea armata rusa a transmis ca la 19 aprilie un MiG-31 a fost ridicat de la sol pentru "interceptarea" deasupra Marii Barent a unor avioane de patrulare ale SUA si Norvegiei, noteaza Interfax.Anuntul Moscovei despre interceptarea unui avion de recunoastere american intervine pe fondul tensiunilor generate de Rusia , dupa mobilizarea a zeci de mii de militari la frontiera sa cu Ucraina si in Crimeea , desi autoritatile ruse au tot dat asigurari ca militarii si echipamentele, intre care tehnica de lupta, au fost mobilizate in scopul unor exercitii de evaluare a capacitatii de lupta. Ministrul apararii rus Serghei Soigu a dispus joi ca incepand de vineri, 23 aprilie, si pana la 1 mai militarii mobilizati la frontiera cu Ucraina si tehnica militara sa revina in bazele lor permanente, dupa incheierea activitatilor de inspectare in districtele militare Sud si Vest, de la frontiera cu Ucraina.