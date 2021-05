Nava amiral a Flotei ruse de Nord, crucisatorul greu Petru cel Mare, intra in proces urgent de modernizare

Dupa cum a precizat acesta, intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, nava a fost inclusa in planul de reparatii si va incepe modernizarea imediat dupa finalizarea lucrarilor la crucisatorul de acelasi tip, Amiral Nakhimov. "Pana in prezent, volumul de lucrari efectuate la bordul navei nu a fost stabilit definitiv. Acest lucru se va face numai dupa ce va fi incheiata modernizarea crucisatorul Amiral Nakhimov", a spus Pospelov. Potrivit ultimelor informatii, crucisatorul cu propulsie nucleara Amiral Nakhimov va reveni in compunerea flotei la sfarsitul anului 2022 , dupa estimarile reprezentantilor Ministerului rus al Apararii, sau in anul 2023, asa cum apreciaza surse din Complexul Militar Industrial. Acest lucru inseamna ca modernizarea crucisatorului purtator de rachete Petru cel Mare va incepe in anul 2023 sau in 2024.Se poate presupune ca modernizarea crucisatorului Petru cel Mare nu va fi foarte diferita de cea a crucisatorului Amiral Nakhimov, deoarece navele sunt de acelasi tip si nimeni nu va cheltui fonduri suplimentare pentru dezvoltarea unui nou proiect de modernizare. Volumul si ritmul lucrarilor vor depinde de fondurile care vor fi alocate in acest scop.Nomenclatura armamentelor instalate pe crucisatorul Amiral Nakhimov nu este cunoscuta cu exactitate. Se stie insa ca in locul sistemului de rachete Granit pe nava au fost montate instalatii de lansare universale de tip 3S14, folosite pentru rachetele de croaziera Kalibr, Onyks si Bramos, iar in perspectiva si pentru rachetele hipersonice Zircon. De asemenea, crucisatorul ar urma sa primeasca sistemele de aparare antiaeriana Fort-M si Pantsir-M, precum si sistemele antisubmarin Paket-NK si Otvet. Este posibil insa ca pe crucisatorul Petru cel Mare sa fie instalate si alte tipuri de armamente.Crucisatorul purtator de rachete Petru cel Mare a fost construit la Santierul Naval din Baltiysk, incepand cu 25 august 1986, si a fost lansat la apa pe 25 aprilie 1989. In anul 1992 a primit denumirea actuala de Petru cel Mare. Acesta a fost introdus in compunerea Flotei de Nord pe 18 aprilie 1998. In prezent, este singura nava Proiect 1144, clasa Orlan, aflata in exploatare.Crucisatorul Petru cel Mare este cea mai mare nava din lume cu propulsie nucleara, care opereaza fara aeronave la bord.Potrivit sursei citate, in total, la Santierul Naval din Baltiysk, au fost construite patru crucisatoare grele cu propulsie nucleara Proiect 1144, clasa Orlan. Este vorba despre Kirov (in dotarea Flotei de Nord din 1980), Amiral Lazarev (in dotarea Flotei din Oceanul Pacific din 1984), Amiral Nakhimov (in dotarea Flotei de Nord din 1988) si Petru cel Mare (in dotarea Flotei de Nord din 1998).Primele doua crucisatoare, Kirov si Amiral Lazarev, au fost retrase din inzestrare si urmeaza sa fie dezafectate. Ultimul dintre acestea, Amiral Lazarev, a fost transferat recent la facilitatea din Extremul Orient in care va fi taiat chiar in acest an.