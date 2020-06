Rusia neaga ca ar fi platit talibani pentru a ucide soldati ai SUA si NATO

Ziare.

"Aceste acuzatii nefondate si anonime care afirma ca Moscova se afla in spatele mortii unor soldati americani in Afganistan au dus deja la amenintari directe la adresa vietii unor angajati ai ambasadelor ruse de la Washington si Londra", a notat pe Twitter ambasada rusa in SUA.Intr-un alt mesaj, ambasada i-a cerut NYT "sa inceteze sa fabrice informatii false" si autoritatilor americane "sa ia masuri eficiente" pentru a asigura securitatea angajatilor.Potrivit unor responsabili anonimi citati de NYT, o unitate a serviciilor de informatii ale armatei ruse a distribuit discret bani unor combatanti islamisti sau unor criminali inarmati apropiati talibanilor pentru a ucide soldati americani sau ai NATO in Afganistan.Tot potrivit NYT, presedintele american Donald Trump a fost informat despre acest lucru, la fel ca Regatul Unit, soldati ai caruia au fost de asemenea vizati.Chiar daca miscarea talibanilor este interzisa oficial in Rusia, Moscova a gazduit in 2019 o sesiune de negocieri de pace asupra conflictului din Afganistan, in prezenta reprezentantilor lor.Exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu situatia din Afganistan din cauza proximitatii conflictului cu sfera sa de influenta din Asia Centrala, Rusia a dezmintit din nou ca furnizeaza ajutor talibanilor, cum a acuzat-o Washington.Un acord intre americani si talibani a fost semnat pe 29 februarie si prevede o retragere progresiva totala a fortelor americane si negocieri de pace intre insurgenti si guvernul de la Kabul.