Rusia se asteapta la un nou val pandemic. Record de infectari la Moscova

In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19, in timp ce pe ansamblul Rusiei au fost confirmate 9.462 de noi cazuri, acesta din urma fiind cel mai mare numar zilnic de la sfarsitul lunii martie. In aceeasi zi au fost raportate 393 de decese asociate COVID-19, un bilant indoielnic.Dupa cum recunosc chiar autoritatile ruse, un nou val epidemic s-ar putea abate asupra Rusiei in saptamanile urmatoare, dupa valul din toamna si cel din iarna care a fost deosebit de letal.Presedintele Vladimir Putin insusi a iesit public in ultimele saptamani pentru a-si convinge conationalii sa se vaccineze cat mai repede, astfel incat sa fie atinsa imunitatea colectiva pana in toamna.Dar potrivit unui sondaj efectuat in aprilie de institutul Levada, 62% dintre persoanele intervievate nu s-au declarat dispuse sa se vaccineze cu vaccinul Sputnik V. Pana in prezent circa 10 milioane de persoane au fost vaccinare cu ambele doze si alte 14 milioane cu prima doza, dintr-o populatie de circa 146 de milioane de locuitori.Conform institutului de statistica Rosstat, pandemia COVID-19 a provocat circa 250.000 de decese in Rusia, numar mai mult decat dublu fata de bilantul recunoscut de guvernul rus prin raportarile zilnice.Dupa lockdown-ul din primavara anului trecut, pentru a-si proteja economia Rusia a aplicat de atunci restrictii antiepidemice foarte limitate, iar cele mai multe au fost ridicate la inceputul acestui an. Principala masura ramasa in vigoare este purtarea mastii in magazine si in mijloacele de transport.