Rusia dezvolta o noua racheta hipersonica cu bazare aeriana destinata bombardierelor Tu-22M3 si Su-34

Se estimeaza ca avioanele dotate cu rachete de acest tip vor putea sa efectueze atacuri impotriva celor mai protejate obiective si vor deveni parte a fortelor de descurajare non-nucleara.Potrivit datelor prezentate de sursele cotidianului rusesc, noua racheta hipersonica va fi intrebuintata de bombardierele cu raza lunga de actiune Tu-22M3, precum si de bombardierele operativ-tactice Su-34 "Pentru sistemele actuale de aparare antiaeriana, rachetele hipersonice sunt tinte aproape invulnerabile. Acestea sunt foarte greu, aproape imposibil, de doborat. In consecinta, daca o astfel de arma eficienta este creata, atunci este logic ca aceasta sa fie intrebuintata de catre aeronavele Aviatiei cu raza lunga de actiune. Folosind aceasta munitie, ele vor putea sa distruga mijloacele de aparare antiaeriana si sa faca progrese in interesul operatiunilor strategice", a declarat expertul militar Dmitry Kornev.Trebuie remarcat faptul ca Federatia Rusa a devenit prima tara din lume care detine rachete hipersonice. Avioanele de vanatoare MiG-31K cu complexul de rachete Kinzhal, precum si rachetele balistice intercontinentale cu bazare in silozuri ale complexelor Avangard cu focoase nucleare se afla in serviciul de lupta de mai bine de trei ani.Potrivit sursei citate, Ostrota va fi deja a treia racheta hipersonica dezvoltata pentru Fortele Aerocosmice ale Federatiei Ruse Initial, specialistii militari rusi au realizat racheta H-42M2 Kinzhal, care se pare ca este o versiune adaptata pentru aviatie a rachetei balistice 9M723 a complexului terestru Iskander.Pe baza noii rachete, au fost dezvoltate alte versiuni ale acesteia, cu dimensiuni din ce in ce mai reduse. Astfel, tot cotidianul Izvestia a informat recent despre racheta hipersonica Gremlin. Lucrarile de dezvoltare a acesteia au inceput in anul 2018 si se asteapta ca testarea ei sa se incheie in anul 2023. Racheta va avea o bataie de aproximativ 1.500 de kilometri si va atinge o viteza de aproximativ 6 Mach (de sase ori viteza sunetului). Potrivit specialistilor militari rusi, Ostrota va avea o bataie ceva mai mica decat Gremlin.Potrivit datelor provenite din sursele deschise, racheta hipersonica Gremlin a fost dezvoltata in mod special pentru noile avioane de vanatoare de generatia a cincea de tip Su-57, iar dimensiunile ei au fost reduse pentru ca aceasta sa poata fi amplasata in compartimentele interne ale aeronavei. Noua racheta va putea fi intrebuintata insa si de bombardierele Aviatiei cu raza lunga de actiune, respectiv Tu-160, Tu-95MS si Tu-22M3.In prezent, principalul beneficiar al rachetelor hipersonice cu raza bazare aeriana pare sa fie bombardierul cu raza lunga de actiune Tu-22M3. In urma procesului de modernizare, la care aeronava a fost supusa in urma cu cativa ani, aceasta va putea sa intrebuinteze toate cele trei rachete hipersonice aflate in exploatare sau in faze finale de dezvoltare: Kinzhal, Gremlin si Ostrota.Desi in exploatarea Fortelor Aerocosmice ale Federatiei Ruse se afla putin peste 100 de avioane Tu-22M3, acestea au un potential sporit de modenizare, tinand cont de faptul ca, in total, au fost produse peste 500 de bombardiere de acest tip.