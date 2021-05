Rusia se lauda ca noile radare Nebo-M pot detecta cu usurinta F-35 si F-22, avioanele stealth ale SUA

Rusii se lauda ca detin tehnologia necesara pentru a detecta avioanele stealth

Potrivit dezvoltatorului Almaz-Antey, radarele mobile Nebo-M pot detecta rachete balistice, drone si avioane, inclusiv cele cu tehnologie stealth, scrie publicatia DefenseRomania.ro Anul trecut, in luna octombrie, rusii au luat decizia dotarii Diviziei 76 Aparare Antiaeriana din Regiunea Militara Centru cu noile radare mobile de tip Nebo-M. Acestea vor asigura monitorizarea spatiului aerian deasupra Regiunilor Volga si Ural.Spre deosebire de radarele sistemelor de rachete antiaeriene, Nebo-M se va afla in permanenta in serviciu si va efectua supravegherea non-stop a spatiului aerian. Noile complexe de radiolocatie vor merge la Diviziei 76 Aparare Antiaeriana a Regiunii Militare Centru, care este cea mai mare unitate rusa de profil din intreaga regiune a Asiei Centrale.Iar in cursul saptamanii trecute, in cadrul evenimentului New Knowledge, Yan Novikov, directorul concernului Almaz-Antey, producatorul radarelor Nebo-M, a laudat produsul rus, reiterand faptul ca aceste radare pot identifica fara probleme aeronave de generatia a V-a.Directorul rus nu s-a ferit sa numeasca avioanele americane F-35 si F-22."Radarul Nebo-M este o amenintare reala a tehnologiilor stealth. El poate detecta fara probleme avioane de vanatoare precum F-22 sau F-35", a declarat conducatorul concernului Almaz-Antey, citat de agentia de presa Tass, in cadrul evenimentului care a avut loc la finalul satpamanii trecute.Conform datelor concernului Almaz-Antey, noile radare de tip Nebo-M pot detecta tinte aerodinamice si balistice, precum si surse de bruiaj la o altitudine de pana la 80 de kilometri si pe o raza de 600 de kilometri.