Presa rusa ataca influenta Romaniei la Chisinau. Afirmatii controversate: "Romanizarea" Moldovei a dus la razboiul sangeros de pe Nistru

Socialistii si presa rusa denunta "romanizarea" Republicii Moldova

Unionismul si "romanizarea" Moldovei au distrus o Republica Moldova sovietica "infloritoare

Razboiul din Transnistria si cinismul rus

Publicatia rusa Vzglyad , cunoscuta pentru pozitia sa si materialele sale pro-Kremlin, pleaca de la analiza celor spuse de presedintele Maia Sandu cu privire la intentia de a modifica Constitutia si a reveni la limba romana, scrie publicatia DefenseRomania.ro Publicatia rusa sustine ca politizarea limbii romane de catre presedintele Maia Sandu e un "pas important spre romanizarea Moldovei", lucru denuntat in cadrul unui interviu acordat jurnalistilor rusi de Vlad Batrincea, vicepresedintele Parlamentului de la Chisinau si secretar executiv in formatiunea politica pro-rusa Partidul Socialistilor, condus de Igor Dodon "Pentru unionisti, schimbarea limbii moldovenesti in limba romana ar fi un pas important catre romanizarea Moldovei", precizeaza Batrincea. Socialistul acuza presedintia ca incearca aceasta modificare in Parlament si nu printr-un referendum unde nu ar avea sorti de izbanda. "Majoritatea cetatenilor nostri considera ca limba lor este cea moldoveneasca si se vor opune" limbii romane, mai spune deputatul socialist.In continuarea materialului, jurnalistii rusi alimenteaza aceasta teorie artificiala despre limba moldoveneasca. "Limba vorbita de majoritatea populatiei din Republica Moldova este departe de limba romana literara", se arata in textul citat. Rusii spun ca moldovenii au dezvoltat un fel de dialect alimentand astfel teoria limbii moldovenesti.Publicatia afirma doar ca "limba romana si limba literara moderna moldoveneasca e de fapt una si aceeasi". Jurnalistii rusi spun ca in Basarabia asa-zisa limba moldoveneasca a preluat nenumarate slavisme prin care, insinueaza acestia, s-a modificat si desprins de limba romana.Jurnalistii rusi vorbesc despre faptul ca "problema limbii a devenit un instrument politic care a distrus o Moldova sovietica infloritoare" si despre "romanizarea si unionismul" care se fac vinovate pentru razboiul din Transnistria."Politizarea problemei lingvistice a insotit Moldova de-a lungul istoriei sale moderne. Si chiar imediat dupa declararea independentei, romanizarea si unionismul au dus la conflictul sangeros din 1992, pierderea Transnistria si pierderea temporara a Gagauziei", precizeaza sursa citata.In ceea ce priveste razboiul de pe Nistru, inca dinainte de izbucnire, problematica limbii a nascut numeroase probleme, mai ales dupa introducerea obligativitatii alfabetului latin, cand au existat proteste din partea populatiei care nu vorbea limba romana. Insa razboiul a izbucnit ca urmare a faptului ca pe 2 septembrie 1990 a fost proclamata asa-zisa Republica Moldoveneasca Nistreana, arata cei de la Defense Romania.Declaratia de independenta a Republicii Moldova a fost adoptata de Parlament pe data de 27 august 1991 si cuprindea si raioanele din stanga Nistrului. Parlamentul a cerut URSS sa inceapa negocierile cu privire la ocupatia ilegala a Republicii Moldova si retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul ei.Ciocniri au avut loc inca din 1990, primele dintre ele inregistrandu-se la Dubasari. In 1992 dupa ce Moldova a primit statutul de membru al ONU a fost autorizata de Presedintie o interventie militara impotriva fortelor separatiste care continuau sa atace posturi ale autoritatilor de la Chisinau.Separatistii au beneficiat de sprijinul trupelor sovietice si au reusit sa isi consolideze o mare parte din zona disputata. Pe data de 21 iulie 1992 Republica Moldova si Federatia Rusa au semnat un acord privind implementarea unei reglementari pasnice a conflictului din Transnistria.Amintim ca Maia Sandu a declarat ca Parlamentul este cel care e in masura sa opereze aceasta modificarea si sa inlocuiasca sintagma "limba moldoveneasca" cu "limba romana". Un viitor Parlament ar putea actiona in acest sens, avand in vedere ca in Republica Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate pe data de 11 iunie.