Rusia pretinde ca si-a retras trupele mobilizate la granita cu Ucraina. Kievul acuza ca au ramas destule efective

Este vorba despre trupele mobilizate de Moscova in apropiere de frontiera cu Ucraina si in Crimeea , ceea ce a provocat temeri in ultimele saptamani privind escaladarea violentelor in estul Ucrainei, unde in regiunea Donbas, armata ucraineana lupta impotriva rebelilor separatisti sustinuti de Moscova.La aceste exercitii de "verificare" - potrivit sefului Statului Major al armatei ruse - au participat "peste 300.000 de militari si 35.000 de echipamente si tehnica militara, intre care 180 de nave si vedete, precum si aproximativ 900 de avioane, inclusiv 15 avioane cu raza lunga de actiune si 40 de avioane de transport militar".La 22 aprilie, ministrul rus al apararii Serghei Soigu ca "toate obiectivele stabilite au fost atinse" in cursul respectivelor exercitii, iar din 23 aprilie Rusia va incepe retragerea trupelor la bazele lor permanente.Comandantul Districtului militar Vest, Aleksandr Juravliov, a specificat ca inca mai asteapta sosirea unui esalon militar cu personal, armament si echipament militar, care nu a ajuns la destinatie.Desi comandantul Flotei Nordului, Aleksandr Moiseev, a declarat ca toate unitatile din subordinea sa au revenit de la exercitii la locul de dislocare permanenta, agentia de presa Interfax a transmis in urma cu trei zile ca doua nave mari de desant ale Flotei Nordului - "Aleksandr Otrakovski" si "Kondopoga" - au ramas in Marea Neagra dupa exercitiile desfasurate in apropierea Crimeii si nu au pornit spre baza lor permanenta.In acelasi timp, Soigu a declarat ca tehnica si echipamentele Armatei a 14-a de forte combinate care urmeaza sa participe la manevrele strategice de comanda "Zapad-2021" din toamna raman in regiunea Voronej si nu vor fi retrase la locul lor permanent de dislocare deocamdata.Serviciul pentru frontiera de stat din Ucraina a declarat la 28 aprilie ca Rusia si-a retras doar partial trupele din Crimeea ocupata, iar cele mobilizate recent la granita de est a Ucrainei acolo au si ramas, conform publicatiei Ukrainska Pravda."In special, au ramas efectivele si echipamentele militare ruse in taberele amenajate langa Voronej si orasul Boguciar din regiunea Voronej. Acesta din urma se afla la cateva zeci de kilometri de granita cu Ucraina", a declarat seful Serviciului pentru frontiera de stat a Ucrainei, Serghei Deineko, intr-un interviu pentru RBC.ua.Anuntul retragerii trupelor ruse de la frontiera cu Ucraina nu a linistit insa pe toata lumea. Ministrul apararii suedez, Peter Hultqvist, considera ca retragerea trupelor ruse la locul lor permanent de dislocare de la frontiera cu Ucraina si din Crimeea nu este decat o "perdea de fum", intrucat - potrivit lui - au fost lasate echipamente militare si o buna parte din materiale, potrivit Interfax, care citeaza televiziunea suedeza SVT.