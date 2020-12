Rusia si China nu au solicitat autorizatia Agentiei Europene pentru Medicamente pentru vaccinurile lor impotriva COVID-19

"Deocamdata nu au solicitat autorizatia pentru vaccinurile lor. Daca o fac, vom studia datele", a declarat responsabila EMA cotidianului italian La Repubblica, cand a fost intrebata despre vaccinurile chineze si rusesti, relateaza Reuters.China a aprobat trei vaccinuri-candidat, dezvoltate de Sinovac si compania de stat Sinopharm, pentru utilizare de urgenta.Rusia a fost prima tara care a acordat aprobarea de reglementare pentru un vaccin impotriva coronavirusului, facand acest lucru inainte ca studiile la scara larga sa fie complete, starnind ingrijorarea oamenilor de stiinta si a medicilor cu privire la siguranta si eficacitatea produsului.Vaccinul rus Sputnik V este dezvoltat de Institutul de cercetare Gamaleia din Moscova si comercializat de catre fondul suveran al Rusiei, Fondul rus de investitii directe (RDIF).Cooke a declarat ca agentia nu se afla sub nici o presiune pentru a accelera procedurile de autorizare a vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech sau a celui produs de Moderna."Daca este sa vorbim despre ceva in acest sens, presiunea este una stiintifica, pentru ca vrem sa fim siguri ca vom face ceea ce este mai bun pentru cetateni", a spus ea, adaugand ca EMA a actionat independent.Cooke a spus ca agentia se asteapta sa finalizeze analizarea vaccinului Pfizer si BioNTEch pana pe 29 decembrie si a vaccinului Moderna pana pe 12 ianuarie. Cele doua companii farmaceutice au trimis EMA in urma cu o saptamana solicitari oficiale pentru obtinerea autorizarii de utilizare a vaccinurilor lor in UE.Intr-un interviu pentru EFE, irlandeza Emer Cooke a atras atentia ca europenii sunt mai bine protejati cu un vaccin autorizat de EMA. Faptul ca vaccinurile pentru COVID-19 au o eficacitate de 90% este "o veste foarte buna", dar aceasta "este analiza companiilor". Autoritatilor europene "trebuie sa confirme ca studiile efectuate pana acum sunt suficiente", a explicat Cooke.Comisia Europeana autorizeaza vaccinurile pe baza avizelor stiintifice ale EMA dupa consultarea cu cele 27 de state UE.Citeste si: Emiratele Arabe Unite au aprobat vaccinul anti-COVID Sinopharm, produs de chinezi