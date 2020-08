Rusia si Siria vor sa construiasca o copie a Catedralei Sfanta Sofia

Potrivit publicatiei libaneze Al Modon, pregatirile pentru sit ar trebui sa inceapa in august. Ideea a fost a sirianului Nabeul Al-Abdullah, un sef de militie pro-regim care a obtinut acordul de la episcopul Bisericii ortodoxe din Hama.Proiectul a fost supus in Duma, parlamentul rus, care a fost de acord sa sustina proiectul. Vitaly Milonov, unul dintre reprezentantii sai a declarat pentru RIA Novosti ca el "considera Siria un loc corespunzator pentru a construi o copie in miniatura a Sfintei Sofia" si ca "aici crestinii ortodocsi ar putea sa ajute la contructie". Acest sprijin a fost de altfel confirmat de o vizita a unei delegatii militare ruse in orasul sirian Al-Suqaylabiyah unde ar trebui sa fie ridicata.Proiectul este un raspuns indirect al Rusiei prin care isi exprima dezacordul in fata deciziei controversate a presedintelui turc de a transforma Sfanta Sofia in moschee. "Siria, contrar Turciei, este o tara care arata clar posibilitatea unui dialog interconfesional pacifist si pozitiv. Presedintele Bachar al-Assad nu ar transforma niciodata o catedrala dintr-o denumire in alta", a spus Milonov.Potrivit geografului din Siria Fabrice Balanche, Rusia lui Putin se afirma astfel ca o "protectoare a crestinilor". Intr-un interviu pentru reforme.net, el arata cum constructia unei noi catedrale Sfanta Sofia in Siria serveste unor interese strategice precise. "In timp ce Erdogan se plaseaza ca un nou calif al musulmanilor, Putin nu poate face altfel decat sa aminteasca rolul Rusiei de protejare a ortodocsilor".