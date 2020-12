Rusia respinge o ancheta jurnalistica potrivit careia Navalnii a fost otravit de spionii FSB. "Este amuzant sa citesti aceste articole"

"Noi suntem obisnuiti ca Statele Unite si alte tari occidentale sa lanseze acuzatii impotriva Rusiei in presa, fie ca este vorba despre hackeri sau dezvaluiri despre dubla, eventual tripla otravire a lui Navalnii", a declarat miercuri ministrul rus de Externe Serghei Serghei Lavrov intr-o conferinta de presa comuna, la Zagreb, cu omologul sau croat Gordan Grlic Radman."Este amuzant sa citesti aceste articole", a adaugat Lavrov.Site-urile britanic Bellingcat si rus The Insider au publicat luni rezultatul unei anchete jurnalistice realizate impreuna cu revista germana Der Spiegel si postul american CNN, care are la baza diverse surse de date, inclusiv date cu privire la zborul avioanelor si date de geolocalizare prin telefonul mobil.Ele desemneaza persoane si laboratoare si acuza agenti FSB - succesorul KGB - "specializati in armament chimic, chimie si medicina" de faptul ca l-au urmarit in secret pe Aleksei Navalnii de cel putin 37 de ori in ultimi patru ani, in deplasarile pe care opozantul le-a efectuat in Rusia.Aleksei Navalnii a apreciat, dupa publicarea anchetei jurnalistice, ca, din punctul sau de vedere, cazul sau a fost rezolvat.Autoritatile ruse dezmint faptul ca au incercat sa-l asasineze pe Aleksei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin si caruia i s-a facut rau, in august, la bordul unui avion din Siberia catre Moscova La doua zile dupa ce s-a simtit rau, Aleksei Navalnii a fost transferat in Germania, unde se afla in prezent, in convalescenta, dupa ce a fost internat timp de o luna la Spitalul Charite din Berlin, unde a primit ingrijiri.Germania si apoi principalii sai parteneri occidentali acuza ca Navalnii a fost victima unei tentative de asasinat cu noviciok, un agent neurotoxic dezvoltat in perioada societica.Citeste si: Alianta USR-PLUS: Un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban nu raspunde asteptarilor electoratului de centru-dreapta