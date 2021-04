Serviciile de informatii ruse califica acuzatiile americane privind atacurile cibernetice drept 'delirante'

"Sa spunem doar ca aceste deliruri nu sunt decat de putin interes", a declarat serviciul de presa al SVR intr-un comunicat transmis agentiilor de stiri ruse, in timp ce Washingtonul a acuzat in mod specific SVR ca sunt responsabile pentru atacul cibernetic.SVR protesteaza de asemenea pentru modul in care este prezentat de Washington , calificand comunicatul Trezoreriei SUA drept "vorbarie" dupa ce a fost afiliat grupurilor de hackeri."In spatele glorioaselor pagini vechi de secole ale istoriei serviciilor de informatii ruse, se afla nu numai profesionalismul maxim, ci si capacitatea de a lucra onest pentru binele tarii noastre!", se spune in comunicat. Washingtonul a anuntat joi, 15 aprilie, o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi , drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa.Presedintele SUA a semnat un decret care va permite pedepsirea din nou a Rusiei, de maniera sa produca "consecinte strategice si economice (...) daca ea continua sau favorizeaza o escaladare a actiunilor sale de destabilizare internationala", a avertizat Casa Alba intr-un comunicat.Moscova a replicat imediat, promitand un raspuns "inevitabil" la aceste sanctiuni.