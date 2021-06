Rusia cere eliminarea sanctiunilor SUA in schimbul continuarii participarii la Statia Spatiala Internationala

"Rusia va ramane sub sanctiuni si nu va cere ridicarea lor"

"Fie cooperam, si atunci sanctiunile trebuie retrase imediat, fie Rusia se va baza pe propria statie spatiala", a declarat luni seful agentiei spatiale rusesti Roskosmos, Dmitri Rogozin , conform agentiei de presa Interfax, preluata de DPA.Moscova a pus sub semnul intrebarii recent continuarea participarii sale la administrarea ISS, veche de 20 de ani, si dupa 2025.Rogozin a declarat in aprilie ca Rusia a inceput sa isi construiasca propria statie spatiala.Mai multe companii spatiale rusesti sunt vizate de sanctiuni din partea SUA, impuse din cauza sprijinului Moscovei pentru separatistii ucraineni.Departamentul american al Apararii a anuntat la randul sau ca nu mai vrea sa foloseasca rachete rusesti pentru lansarea de sateliti.Roskosmos a acuzat de asemenea faptul ca sanctiunile duc la scaderea cotei companiilor rusesti pe piata internationala.In cadrul unei audieri in Duma de Stat, Rogozin a avertizat ca, in cazul in care Washingtonul isi mentine sanctiunile, atunci va fi responsabil de retragerea Rusiei din ISS.El a mai spus ca Rusia vrea sa ia o decizie privind viitorul ISS numai dupa ce SUA renunta la sanctiuni.Rogozin a adaugat de asemenea ca Rusia a inceput deja construirea unui prim segment al unei statii spatiale si ca grupul Energia, constructor de rachete, va pregati o lansare in patru ani. Sanctiuni impotriva Rusiei vor exista in continuare, intrucat, atat timp cat Crimeea este parte a Rusiei , Moscova ramane sub sanctiuni si nu va cere ridicarea lor, a afirmat luni ministrul adjunct rus de externe Aleksandr Pankin, vorbind in cadrul unor audieri in Duma de Stat (camera inferioara), informeaza agentiile de presa ruse Interfax, RIA Novosti si OpenMedia.'Sa fim realisti: regimul de sanctiuni va ramane pentru totdeauna. Este clar ca nu vom renunta la Crimeea . Iar, daca Crimeea este a Rusiei, atunci sanctiunile raman cu siguranta pentru totdeauna', a spus responsabilul diplomatic rus, invitat sa se exprime asupra 'minimizarii influentei sanctiunilor asupra domeniilor politic si economic ale Federatiei Ruse'.In opinia sa, scopul sanctiunilor este 'sa slabeasca unitatea poporului rus' si 'sa marginalizeze tara pe arena internationala'. Aceste restrictii sunt 'nelegitime', creeaza o 'atmosfera toxica' si au fost introduse 'din motive discutabile', a spus Pankin.Referitor la posibilitatea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, Aleksandr Pankin a indicat ca sectorul economic si financiar au 'lansat deja lucrari serioase pentru transferul platilor in monede nationale si introducerea unor sisteme de plata' alternative in cazul in care va fi necesar.Prin intermediul unor cercuri interesate, Moscova va aduce la cunostinta celor care instituie sanctiuni ca aceste restrictii dauneaza Occidentului insusi, a declarat ministrul adjunct.La 31 mai, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si-a exprimat convingerea ca Banca Rusiei se pregateste in eventualitatea deconectarii Federatiei Ruse de la sistemul SWIFT. La sfarsitul lunii aprilie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, sustinea ca Rusia va gasi rapid un inlocuitor sistemului SWIFT daca acesta se va dovedi nefiabil.