Un avion de vanatoare rusesc Su-30 a escortat trei avioane militare franceze deasupra Marii Negre VIDEO

"Echipajul avionului de vanatoare rusesc a identificat tintele aeriene ca fiind doua aeronave Mirage-2000 ale Aviatiei Tactice si un avion-cisterna C-135 apartinand Fortelor Aeriene ale Frantei si le-a escortat deasupra Marii Negre ", se arata intr-un comunicat de presa, preluat de agentia de presa Interfax.Reprezentantii FRMN au informat ca, in data de 11 mai, mijloacele rusesti pentru controlul spatiului aerian situat deasupra apelor neutre ale Marii Negre au identificat mai multe tinte aeriene, care se apropiau de granita de stat a Federatiei Ruse.Pentru identificarea acestora si impiedicarea incalcarii frontierei de stat, a fost ridicat in aer un avion de vinatoare Su-30 din compunerea fortelor de serviciu pentru apararea antiaeriana ale Regiunii Militare Sud."Zborul avionului rusesc a fost efectuat in stricta conformitate cu normele internationale de intrebuintare a spatiului aerian", au precizat militarii rusi.Pe 10 mai, Centrul National pentru Conducerea Apararii Federatiei Ruse a informat ca avioane de vanatoare rusesti de tip Su-27 au zburat pentru escortarea unor avioane franceze Mirage-2000 deasupra Marii Negre.Un incident similar intre avioanele Rusiei si cele ale Frantei s-a petrecut si in urma cu doua luni.Potrivit celor de la DefenseRomania, sursele de monitorizare a aviatiei de pe Twitter au confirmat zborurile efectuate de avioanele franceze deasupra Marii Negre. Potrivit acestora, cele doua avioane de lupta ale Aviatiei Tactice franceze au fost de tip Mirage-2000D si au indeplinit misiuni de tip ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance) in proximitatea Peninsulei Crimeea Avionul cisterna Boeing C-135FR, cu numarul de bord 735 si indicativul FAF4091, a decolat de la Baza Aeriana Istres le Tube.Este pentru a doua zi consecutiv in care avioanele franceze indeplinesc misiuni de acest gen deasupra apelor neutre ale Marii Negre. Acest lucru inseamna ca Franta se alatura SUA, Marii Britanii si Turciei pentru monitorizarea aeriana a activitatilor militare desfasurate de trupele ruse in Regiunea Marii Negre.