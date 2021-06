Rusia transmite SUA sa se astepte la semnale "inconfortabile" inaintea summitului Putin-Biden

Comentariul a avut loc la o zi dupa ce presedintele american Joe Biden a spus ca il va presa pe presedintele rus Vladimir Putin sa respecte drepturile omului, atunci cand se vor intalni la Geneva. Relatiile dintre Statele Unite si Rusia se afla la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece."Americanii trebuie sa isi asume ca un numar de semnale din partea Moscovei...vom fi inconfortabile pentru ei, inclusiv in urmatoarele zile", a afirmat Serghei Riabcov, ministrul de Externe adjunct, citat de agentia de presa RIA. Riabcov a spus ca Rusia va fi pregatita sa raspunda la intrebarile lui Biden despre drepturile omului in Rusia si ca Moscova este mai flexibila decat Washingtonul in privinta elaborarii unei agende pentru summit, a relatat RIA.Legaturile Rusiei cu Occidentul sunt puternic tensionate de incarcerarea criticului Kremlinului, Alexei Navalnii, suplimentarea fortelor militare langa Ucraina , precum si de acuzatiile de piratare a alegerilor americane.Ministrul Apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Statele Unite si NATO au intensificat recent activitatile militare in vestul Rusiei, ceea ce a necesitat un raspuns al Moscovei."Actiunile colegilor nostri occidentali distrug sistemul de securitate al lumii si ne obliga sa luam contramasuri adecvate", a declarat Soigu, citat de agentia de presa Interfax."Aproximativ 20 de formatii si unitati militare vor fi formate in districtul militar vestic, pana la sfarsitul anului", a spus acesta.