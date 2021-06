Rusia, sub asaltul unui nou val de COVID. Motivele din spatele crizei sanitare

In ultima zi s-au produs 379 de decese asociate bolii provocate de noul coronavirus, potrivit datelor publicate pe site-ul comitetului creat de guvernul rus pentru a combate raspandirea COVID-19.Peste o treime dintre noile contagieri, 3.817, au fost raportate la Moscova , principalul focar infectios al tarii, unde de la inceputul pandemiei s-au inregistrat putin peste 1,2 milioane de cazuri si 20.590 de decese de COVID-19.Desi Rusia dispune de patru vaccinuri anti-COVID-19 de productie proprie - bidozele Sputnik V, EpiVacCorona si CoviVac, si monodoza Sputnik Light- campania de vaccinare in tara, care a inceput in ianuarie anul acesta, avanseaza lent ca urmare, in principal, a reticentei populatiei in fata vaccinarii.Un sondaj realizat luna trecuta in mai de Centrul Levada a dezvaluit ca sub 62% dintre rusi sunt dispusi sa se vaccineze cu Sputnik V, principalul ser folosit in campania de vaccinare si care, potrivit producatorilor sai, are o eficacitate de 97 la suta.Potrivit autoritatilor ruse, aproximativ 15 milioane de persoane, putin mai mult de 10 la suta din populatie, au fost deja vaccinate anti-COVID-19 cu schema completa si alte 3 milioane au primit prima doza.Rusia, a sasea tara din lume ca numar de contagieri dupa SUA, India Brazilia , Franta si Turcia , a inregistrat in total 5.145.843 cazuri de COVID-19 si 124.496 de decese asociate bolii provocate de noul coronavirus.