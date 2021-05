Rusia a aprobat lista cu ''tari neprietenoase'', in care figureaza doar Statele Unite si Cehia

"Se aproba lista atasata cu state straine care comit actiuni neprietenoase impotriva Federatiei Ruse, a cetatenilor Federatiei Ruse sau a persoanelor juridice ruse", se spune in document. Lista include doar doua tari - Statele Unite si Republica Ceha - fata de care se vor aplica masuri in conformitate cu decretul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin , din 23 aprilie, potrivit TASS.Vladimir Putin a semnat luna trecuta o lege care limiteaza numarul angajatilor locali ai misiunilor diplomatice straine si ai altor agentii si a ordonat guvernului sa intocmeasca o lista a statelor 'neprietenoase' ce vor face obiectul restrictiilor.Conform documentului publicat vineri, misiunile diplomatice americane nu mai pot angaja deloc personal local, in timp ce misiunile cehe ar putea angaja maximum 19 persoane.Aceasta lista apare cu cateva zile inainte de prima intalnire dintre secretarul de stat american Antony Blinken si seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov. Ambasada SUA la Moscova anuntase saptamana aceasta ca isi va reduce cea mai mare parte a serviciilor consulare din cauza sanctiunilor ruse, care au fortat-o sa se separe de majoritatea personalului sau local si sa-si reduca "mana de lucru cu 75%".Vineri, misiunea diplomatica americana a anuntat ca isi va relua temporar serviciile consulare pentru americani, dupa ce Rusia a decis sa amane reducerea drastica a personalului reprezentantei diplomatice americane, conform AFP."Moscova a subliniat intotdeauna dorinta sa pentru dialog", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS, subliniind ca doar doua tari au fost incluse pe lista respectiva, in timp ce mass-media ruse evocasera anterior zece tari in total, intre care Regatul Unit.Relatiile americano-ruse nu au incetat sa se degradeze pe fondul acuzatiilor Washingtonului de ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2020, de spionaj si atacuri cibernetice.Administratia lui Joe Biden a dispus in aprilie noi sanctiuni impotriva unor entitati legate de Rusia, expulzarea a zece diplomati si o interdictie bancilor americane de a cumpara direct datoria emisa de Rusia.In paralel, mai multe capitale occidentale, in special din Europa de Est, si-au inmultit in ultimele saptamani deciziile de expulzare a unor diplomati rusi. Praga s-a aflat in fruntea acestei miscari, dupa ce guvernul ceh a acuzat serviciile secrete rusesti ca ar fi provocat explozia unui depozit de arme.Moscova a luat la randul ei masuri de represalii si a expulzat diplomati ai tarilor respective, aminteste AFP.