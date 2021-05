Rusia va desfasura noi unitati militare in apropiere de granitele sale de vest, ca raspuns la actiunile NATO

"Actiunile colegilor nostri occidentali distrug sistemul de securitate mondial si ne obliga la contramasuri adecvate", a declarat Soigu, citat de Interfax, in cadrul unei reuniuni a Colegiului ministerului pe care il conduce."Imbunatatim in mod constant componenta de lupta a fortelor noastre armate. Aproximativ 20 de noi formatiuni si unitati militare vor fi formate in Districtul militar Vest pana la sfarsitul anului", a reiterat el, adaugand ca amenintarea militara continua sa creasca in directia strategica occidentala Tarile NATO conduse de SUA si-au intensificat zborurilor aviatiei lor strategice in zona. Navele NATO echipate cu rachete ghidate intra sistematic in Marea Baltica, iar numarul exercitiilor efectuate de tarile membre ale Aliantei este in crestere in apropierea frontierelor ruse, a enumerat Soigu, citat de Interfax.Soigu a precizat ca masurile organizatorice luate de Rusia "sunt sincronizate cu furnizarea de armament si tehnica moderna"."In acest an, este planificata furnizarea a aproximativ 2.000 de echipamente noi trupelor acestui district" militar, a spus ministrul rus al apararii."In ultimii ani, numarul de exercitii a crescut de 1,5 ori. In prezent au loc cele mai mari exercitii din ultimii 30 de ani, Defender Europe-2021, a care participa pana la 40.000 de militari. Obiectivul este de a pune la punct transferul unei divizii intregi din SUA in Europa", a spus ministrul rus, insistand ca SUA si NATO continua sa-si extinda cadrul de pregatire operationala si de lupta langa granitele Rusiei.In acelasi timp, ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Rusia va trimite SUA o serie de semnale "neplacute" in zilele urmatoare si ca Washingtonul nu se arata dispus sa discute toate problemele acumulate in relatiile bilaterale la summitul ruso-american la nivel inalt luna viitoare, potrivit Reuters si RIA Novosti.Comentariile ministrului rus intervin la o zi dupa ce presedintele american Joe Biden a spus ca va face presiuni asupra omologului sau rus Vladimir Putin atunci cand se vor intalni in iunie ca el sa respecte drepturile omului.