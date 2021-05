Rusia mentine in continuare circa 80.000 de militari in apropierea frontierei cu Ucraina

"In ciuda declaratiei ministrului rus al apararii (Serghei Soigu) cu privire la retragerea trupelor la bazele lor permanente (in 22 aprilie a.c.), Rusia continua sa mentina circa 80.000 de militari si o cantitate semnificativa de armament si tehnica militara in mai multe sectoare ale frontierei ucrainene", a declarat generalul Homceak, citat de serviciul sau de presa. Rusia nu si-a retras nici navele si vedetele flotelor sale din Nord si Marea Caspica, transferate in martie-aprilie in Marea Azov si Marea Neagra, a indicat inaltul responsabil militar ucrainean, adaugand ca toate acestea permit Rusiei sa-si sporeasca intr-un interval scurt de timp capacitatile ofensive ale fortelor sale armate in eventualitatea unor actiuni agresive impotriva Ucrainei.Potrivit lui Homceak, exercitiile strategice comune ale fortelor armate din Rusia si Belarus "Zapad-2021", programate pentru luna septembrie, reprezinta o amenintare potentiala pentru tara sa.Maresalul aerului, britanicul Sir Stuart Peach, presedintele in exercitiu al Comitetului Militar NATO, a subliniat ca Rusia isi continua modelul de actiuni agresive de destabilizare, intre care incalcarea constanta a suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei si consolidarea prezentei sale militare la frontiera ucraineana.Inalta oficialitate militara britanica a confirmat ca zeci de mii de militari rusi au ramas cu tot cu arme si echipamente in apropierea frontierei ucrainene.In acest context, comandantul sef al armatei ucrainene a pledat pentru o abordare sistemica si consolidata pentru neutralizarea provocarilor si amenintarilor rusesti pe fondul situatiei create "pe directia ucraineana, unde Ucraina se afla de opt ani pe linia intai cu ambitiile imperiale ale Rusiei", potrivit Ukrinform.In lunile martie-aprilie, Rusia a mobilizat trupe si echipamente in apropierea frontierei cu Ucraina si in Crimeea anexata, ceea ce a suscitat ingrijorarea Kievului si a Occidentului privind o relansare a actiunilor ofensive rusesti impotriva Ucrainei.