Moscova condamna tentativele SUA si UE de a influenta mersul alegerilor in Republica Moldova

'Este regretabil amestecul in crestere din partea SUA si a tarilor UE in procesele politice interne ale Republici Moldova, ceea ce noi condamnam cu fermitate. Ambasadori ai acestor state la Chisinau, fara niciun fel de scrupule, incearca sa exercite o influenta directa asupra conducerii moldovene, asupra principalelor organe ale puterii de stat, inclusiv asupra Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova', a afirmat Zaharova intr-o conferinta de presa.Reprezentanta MAE de la Moscova a spus ca Rusia intentioneaza sa participe la monitorizarea apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova.'Intentionam sa participam la observarea procesului de vot (la scrutinul legislativ din Republica Moldova) pe linie bilaterala si in componenta misiunilor unor organizatii internationale din cadrul CSI si OSCE', a spus Zaharova.Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu , a semnat la 28 aprilie un decret privind dizolvarea parlamentului si convocarea alegerilor anticipate la 11 iulie, aminteste agentia de presa citata.