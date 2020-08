Rusia va disloca primele avioane de vanatoare Su-57 la linia de contact cu statele membre NATO

La linia de contact cu NATO

Competitorii aerieni

Pregatiri pentru productia de serie

Pe aceasta directie, Federatia Rusa se invecineaza cu state care au primit deja cele mai moderne avioane de vanatoare americane. Primele avioane rusesti de generatia a cincea vor fi livrate Fortelor Aerocosmice la inceputul anului viitor, scrie DefenseRomania.ro. Potrivit expertilor militari, decizia de dislocare in regiune a noilor avioane a fost luata ca urmare a intaririi gruparii aeriene a NATO Surse apartinand Ministerului rus al Apararii au declarat pentru Izvestia ca primele avioane de vanatoare Su-57 vor fi introduse in dotarea Armatei 6 Forte Aeriene si Aparare Antiaeriana a Regiunii Militare Vest. Livrarea avioanelor de generatia a cincea catre marea unitate operativa, care asigura protectia spatiului aerian din centrul si nord-vestul tarii, este planificata pentru anii urmatori.In luna mai, ministrul apararii, Serghei Soigu, a declarat ca directia strategica vest este cea mai importanta pentru asigurarea securitatii militare a statului, precizand ca neutralizarea amenintarilor aparute in regiune va fi efectuata printr-un complex de masuri. Intre acestea, a indicat modernizarea structurii de lupta a Regiunii Militare Vest si dotarea ei cu tehnica militara avansata. Pana la sfarsitul anului, procentul de tehnica noua si modernizata din dotarea regiunii va ajunge la 63%.La inceputul lunii iunie, seful Directiei Principale Operatii din cadrul Statului Major General al Fortelor Armate ale Federatiei Ruse, Serghei Rudskoy, a declarat ca Ministerul Apararii a inregistrat un nivel ridicat de activare militara a SUA si aliatilor sai din NATO in apropierea frontierelor rusesti, precum si cresterea numarului de activitati de pregatire pentru lupta ale aliantei, care au o orientare clara antiruseasca.Vicepresedintele Academiei pentru probleme geopolitice, colonel Vladimir Anokhin, considera ca dislocarea avioanelor Su-57 la granita de nord-vest a Federatiei Ruse reprezinta o reactie adecvata."Este vorba despre o intarire radicala a posibilitatilor aviatiei Regiunii Militare Vest, care va avea posibilitatea sa distruga avioanele adversarului din regiune. NATO intelege foarte bine acest lucru. Constituirea unei puternice grupari de aviatie a blocului militar in apropierea frontierei de nord-vest a Federatiei Ruse a reprezentat un aventurism politico-militar. Astfel, formarea unei grupari de aviatie de raspuns, cu posibilitati mai mari de atac, reprezinta o reactie logica a conducerii noastre", a declarat expertul pentru Izvestia."Prin amplasarea aeronavelor sale in regiune, NATO a facut un anumit gest. Dar, cand vor aparea avioane de vanatoare precum Su-57 in regiune, vom vedea o reactie emotionala. Combinata cu structurile de forte terestre puternice, in special din regiunea Kaliningrad, forta aeriana rusa va minimaliza potentialul militar al NATO in regiune", a adaugat expertul.Armata 6 Forte Aeriene si Aparare Antiaeriana a Regiunii Militare Vest, al carui stat major se afla la Sankt Petersburg, acopera spatiul aerian situat deasupra partii centrale a Federatiei Ruse. Cu toate acestea, directia sa principala este nord-vest, unde statul rus se invecineaza cu tari ce au primit noile avioane de vanatoare americane de generatia a cincea F-35.Fortele Aeriene ale Norvegiei au primit deja primele 16 din cele 52 de avioane comandate de tip F-35A. Polonia a contractat si ea 32 de avioane de acest tip. Aproape 30 de avioane de vanatoare americane intentioneaza sa achizitioneze si Danemarca.Statele baltice nu au aviatie de vanatoare proprie, dar au planuri pentru formarea acesteia. In spatiile aeriene ale acestora patruleaza, incepand din anul 2004, avioanele NATO. Statele membre NATO trimit, prin rotatie, avioane de vanatoare pentru apararea spatiilor aeriene ale celor trei state. Incepand din 2014, contingentul a fost crescut la 12 avioane, dislocate pe doua aerodromuri.In vara anului 2019, SUA au exersat, in cadrul unor exercitii, cresterea rapida a aviatiei din statele baltice. In timpul operatiei Rapid Forge, avioane F-35 si F-15E de la bazele din Germania au fost redislocate in baze aeriene din Lituania, Letonia, Estonia si Polonia.Avioanele de pe teritoriile statelor baltice sunt ridicate in aer, in mod frecvent, pentru identificarea si escortarea aeronavelor militare rusesti, care se deplaseaza deasupra Marii Baltice catre Regiunea Kaliningrad si retur.Sambata, 15 august, SUA si Polonia au semnat o intelegere privind redislocarea unei parti a contingentului american din Germania pe teritoriul polonez. Deocamdata, este vorba despre redislocarea a 1.000 de militari si de desfasurarea Corpului 5 Armata al SUA constituit recent. In acelasi timp, s-a precizat ca, in caz de necesitate, efectivele de militari din tara pot fi crescute rapid de la 5.500 in prezent la 20.000.In prezent, producatorii indeplinesc un contract pentru livrarea a 76 de avioane de vanatoare de tip Su-57 pentru Ministerul rus al Apararii. Livrarea primului avion din productia de serie trebuia sa aiba loc inca de anul trecut. Insa, din cauza avarierii acestuia pe 24 decembrie, planurile au fost corectate. Constructia avionului urmator ar trebui sa se incheie pana la sfarsitul acestui an.Incheierea testelor de stat ale avioanelor Su-57 din productia de preserie este planificata in acest an. In timpul acestora, avioanele de vanatoare Su-57 au fost deplasate de doua ori in Siria . Pe teritoriul sirian, acestea au executat atacuri asupra unor tinte ale insurgentilor, cu intrebuintarea de noi rachete si bombe, dezvoltate special pentru aceste avioane. Potrivit precizarilor militarilor, toate misiunile planificate au fost indeplinite cu succes.In cadrul Intreprinderii de Aviatie din Komsomolsk pe Amur au fost deschise ateliere independente pentru organizarea unor linii de asamblare a avioanelor de vanatoare de generatia a cincea din productia de serie. Potrivit declaratiilor directorului general al companiei Sukhoi, Ilya Tarasenko, finalizarea acestora va avea loc pana la sfarsitul acestui an.Intrarea in tempoul planificat de producere a avioanelor Su-57 este planificata pentru anul 2024.