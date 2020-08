Rusia va expulza 3 diplomati slovaci "ca masura de reciprocitate"

Decizia de expulzare a diplomatilor slovaci este cea de-a treia care vizeaza diplomati europeni in ultima saptamana, pe un fond de tensiuni ruso-europene.Masura i-a fost notificata ambasadorului norvegian cu ocazia convocarii sale la minister, adauga comunicatul.'Rusia, plecand de la principiul de reciprocitate, a luat decizia de a expulza de pe teritoriul sau trei colaboratori diplomatici ai ambasadei slovace la Moscova', precizeaza ministerul.Slovacia a anuntat la 10 august ca a expulzat trei diplomati rusi pentru o 'crima grava', presa locala evocand o posibila legatura cu asasinarea unui rebel cecen, Zelimhan Hangosvili, intr-un parc din Berlin anul trecut.Politia germana a arestat un suspect la scurt timp dupa acest omor, iar procurorii au acuzat Rusia de organizarea lui, ceea ce Moscova a negat.Diplomatia rusa a calificat luni expulzarea celor trei diplomati ai sai drept un 'gest inamical' si 'contrar spiritului traditional constructiv al dezvoltarii relatiilor intre cele doua tari'.Vineri, Ministerul Afacerilor de Externe de la Moscova a informat ca 'unul din cei mai inalti diplomati ai ambasadei Norvegiei a fost declarat ''persona non grata'' si trebuie sa paraseasca teritoriul Rusiei in termen de trei zile'. Norvegia anuntase in august expulzarea unui diplomat rus, la cateva zile dupa arestarea la Oslo a unui norvegian suspectat de spionaj in favoarea Rusiei.Lunea trecuta, Rusia a anuntat expulzarea unui diplomat austriac, in replica la cea a unui diplomat rus de catre Viena pe fondul unui alt caz de spionaj industrial.In iunie, Moscova a expulzat doi diplomati cehi, tot ca 'masura de reciprocitate' dupa o decizie a Pragai care a vizat doi diplomati rusi, de aceasta data dupa ce un angajat al ambasadei ruse a raspandit zvonuri despre planuri de otravire a unor politicieni cehi.