Rusia sustine ca virusul de gripa aviara detectat poate suferi mutatii si s-ar putea transmite de la om la om

OMS a cerut masuri preventive

Angajatii fermei, forme usoare de infectie

"Probabilitatea ca acest lucru sa se intample este foarte mare. Cel mai probabil, aceasta se va si intampla, dar am putut anticipa inainte ca raul sa se intample", a declarat sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, citata de agentia oficiala de presa rusa TASS.Potrivit acesteia, mai este timp sa ne pregatim pentru un astfel de scenariu, de a dezvolta un vaccin si de a efectua teste pentru a detecta tulpina virusului, a carui aparitie la oameni a fost anuntata la 20 februarie de catre Moscova. "Daca intr-un final toate acestea nu vor fi necesare, ei bine, atunci am avut noroc. Dar daca vor fi totusi necesare, am fi deja pregatiti", a afirmat Popova, subliniind ca Rusia considera importanta alertarea comunitatii internationale cu privire la existenta unei astfel de amenintari.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat in februarie masuri preventive impotriva celor sapte cazuri de gripa A (H5N8) raportate de autoritatile ruse.Anterior, presa rusa a relatat ca mai multi angajati ai unei ferme avicole din sudul Rusiei au contractat gripa aviara. Ulterior, tot media ruse, citand cercetatori de la Centrul Novosibirsk "Vektor", au comunicat ca virusul H5N8 poate fi transmis de la pasari la oameni, dar ca nu s-ar transmite de la om la om. Persoanele infectate lucrau la o ferma avicola situata in regiunea Astrahan, unde 100.000 din cele 900.000 de gaini ouatoare au fost sacrificate la inceputul lunii decembrie 2020, potrivit OMS.Ferma a suspendat intreaga productie si distributie dupa detectarea cazurilor, in timp ce expertii au localizat pana la 150 de persoane care au fost in contact cu lucratorii infectati, dintre care niciunul nu a prezentat simptome.Intre timp, angajatii afectati au suferit o forma usoara de infectie si s-au restabilit rapid, potrivit autoritatilor.Potrivit primelor evaluari ale OMS, probabilitatea transmiterii H5N8 de la om la om "este foarte scazuta".In 2020 cazuri de gripa aviara au fost raportate in Bulgaria, Republica Ceha, Egipt , Germania, Ungaria, Irak Japonia , Kazahstan, Olanda , Romania si Regatul Unit.OMS, agentie ONU cu sediul la Geneva, a recomandat totusi celor care calatoresc in tari in care au existat cazuri de acest tip de gripa, "sa evite fermele, contactul cu animale vii in piete, zonele in care animalele sunt sacrificate sau suprafetele cu urme de excremente".