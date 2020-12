Spionii rusi ar fi incercat sa-l ucida pe Navalnii din nou, inainte sa fie transferat in Germania. "Scopul era sa moara inainte de a ajunge in Berlin"

Alexei Navalnii era in avion, in drum spre Siberia, cand a inceput sa se simta rau, prabusindu-se pe culoar. Pilotul a aterizat de urgenta in Omsk, unde a fost preluat de ambulanta. I s-a injectat atropina, o substanta care se foloseste in cazul otravirii.Totusi, starea lui stabilizandu-se, misiunea nu a fost considerata finalizata, potrivit sursei citate, astfel ca agentii secreti rusi au incercat sa il inlature din noua, cu o a doua doza de otrava, inainte ca acesta sa fie transferat la Berlin.In prima faza, la prima otravire, picaturile de otrava au fost puse, cel mai probabil, pe banda elastica a lenjeriei intime a lui Navalnii, dupa ce agentii ar fi intrat in camera de hotel a politicianului rus.Insistentele pilotuluide a ateriza pe aeroportul din Omsk l-ar fi salvat, cu toate ca initial i s-a spus ca nu este posibil deoarece aeroportul este inchis din cauza unei amenintari cu bomba.Agentii de Securitate ai statului rus s-ar fi dus la spital, stabilindu-si baza in cabinetul medicului sef, care ar fi colaborat, incercand sa acopere otravirea. Respectivul medic chiar a declarat ca este mai degraba o tulburare metabolica decat otravire.Sotia lui Navalnii a cerut sa fie transferat in Germania, dar doctorul a spus ca este prea slabit pentru a calatori. In urma presiunilor international, Vladimir Putin si-a dat acordul.Surse din sistemul de securitate al Germaniei ar fi dezvaluit ca asasinii au incercat sa il otraveasca din nou pe Navalnii in timp ce era in coma indusa, inainte de zborul catre Germania."Scopul era ca el sa fie mort inainte de a ajunge la Berlin", a declarat o sursa, potrivit publicatiei citate.Citeste si: Mihai Tudose, despre negocierile pentru formarea guvernului: "Luzarii" alegerilor din 6 decembrie trag de halcile puterii"