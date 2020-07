Rusii din grupul Wagner arestati in Belarus, acuzati de Minsk de pregatirea unor "acte de terorism"

"Persoanele arestate sunt suspectate de pregatirea unor acte de terorism pe teritoriul Belarusului", a declarat pentru presa secretarul de stat din cadrul Consiliului de Securitate Nationala Andrei Ravkov, care a anuntat ca erau cautati alti 170 de suspecti."Potrivit unor informatii, erau pana la 200. Cautam altii. Ei sunt ca un ac in carul cu fan", a declarat el, la finalul unei reuniuni cu candidati la presedintie si reprezentanti ai acestora, in care au fost informati cu privire la "amenintari" la adresa tarii odata cu apropierea scrutinului, prevazut la 9 august.Presedintele autoritarist Aleksandr Lukasenko, care candideaza la al saselea mandat, se confrunta cu o mobilizare neobisnuita in favoarea opozitiei, in pofida unei reprimari a unor manifestatii si arestarii mai multor contracandidati.Potrivit unora dintre candidati, Ravkov a avertizat cu privire la eventuale "provocari la evenimente publice in masa" in legatura cu scrutinul.Principala contracandidata a lui Lukasenko, Svetlana Tihanovskaia, a exclus o anulare a mitingurilor sale de campanie, care atrag multimi nemaivazute in Belarus. O astfel de adunare este prevazuta joi seara la Minsk."Toate evenimentele noastre vor avea loc, iar masurile de securitate vor fi consolidate cu detectoare de metal", a anuntat ea."Responsabilitatea de a asigura securitatea ii revine statului", a subliniat ea.Ambasadorul rus la Minsk, scrie presa rusa, a fost convocat joi la Ministerul belarus de Externe. Moscova nu a comentat aceste arestari. Rusia si Belarusul, in mod istoric aliati, intretin relatii tot mai tensionate din 2019.Lukasenko acuza Moscova de faptul ca vrea sa-i reduca tara la statutul de vasal si ca se amesteca in alegerile prezidentiale de la 9 august.Persoanele arestate miercuri ar fi, acuza Minskul, membri ai grupului Wagner, o organizatie paramilitara considerata apropiata Kremlinului si suspectata de trimiterea unor mercenari in interventii externe - in Ucraina , Libia, Republica Centrafricana - de care Moscova nu vrea sa fie legata.Lukasenko a acuzat in mai multe randuri alte tari - mai ales din Occident - de faptul ca vor sa "destabilizeze" situatia odata cu apropierea scrutinului.El acuza Rusia si Polonia, la sfarsitul lui iunie, de amestec in alegerile prezidentiale de la 9 august.De cand se afla la putere, in 1994, nicio opozitie nu s-a putut organiza, iar lideri opozanti au fost incarcerati.Actuala campanie electorala a fost galvanizata de aparitia unor fete noi.Aleksandr Lukasenko o infrunta in alegerii pe Svetlana Tihanovskaia, care l-a inlocuit pe sotul sau, un videoblogger incarcerat in mai, din cauza cresterii popularitatii de care se bucura.