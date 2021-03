Rusii pot sa plateasca la supermarket sau la metrou prin recunoasterea faciala. "Trebuie doar sa apesi un buton si sa platesti cu fata"

Pandemia, catalizator

"Nu am consimtit"

Iti dai masca de protectie jos, te uiti la camera si, gata, ti-ai platit cumparturile! La casele automate ale unuia dintre principalele lanturi de supermerketuri rusesti, clientii curiosi testeaza noutatea introdusa saptamana aceasta la Moscova de X5, primul grup de distributie din tara.Grupul, din care fac parte supermarketurile omniprezente Perekrestok si Piaterocika, s-a asociat cu sistemul de plata Visa si Sberbank, cea mai importanta banca ruseasca si un gigant public, aflat in prezent in transformare intr-un mastodont digital.De la 52, cate exista in prezent la Moscova, numarul supermarketurilor conectate la sistem urmeaza sa creasca la 3.000 in intreaga Rusie - pana la sfarsitul lui 2021, declara pentru AFP directorul Inovatiei la X5 Ivan Melnik."Este practic, nu trebuie sa ai portofelul la tine sau sa-ti scoti telefonul din buzunar. Trebuie doar sa apesi pe un buton si platesti cu fata", declara Melnik.El da asigurari ca aceste tranzactii sunt "sigure, securizate, criptate", iar tentative de uzurpare a identitatii sunt excluse cu ajutorul unor camere de tip 3D, care masoara adancimea fetei."In cazul persoanelor in varsta, bineinteles ca este ceva nou" si poate antrena o "pierdere a increderii", recunoaste el. "Dar eu consider aceasta idee foarte cool", declare rmarti, pe un culoar al unui Perekrestok la Moscova, Andrei Epifanov, in varsta de 28 de ani, un angajat al bancii private Alfa Bank. In spatele acestui sistem de afla Sberbank care le propune de mai multe luni zecilor de milioane de clienti ai sai - grupul sustine ca 70% din populatia rusa ii utilizeaza serviciile - sa-si inregistreze datele biometrice pentru a accesde la plata cu recunoastere faciala.Pandemia covid-19 a provocat un salt inainte al acestor tehnologii."Dorinta rusilor de a se proteja in timpul pandemiei a propulsat cererea platilor fara numerar", da asigurari, intr-un comunicat, Mihail Berner, insarcinatul Rusiei la Visa, care apreciaza ca aceasta tendinta va continua dupa pandemie.Potrivit editiei de miercuri a cotidianului Kommersant, autoritatile sunt insa frustrate de inaintea lenta a colectarii datelor biometrice - lansata in 2018.Obiectivul ar fi o crestere a numarului persoanelor care au cedat aceste date autoritatilor de la 164.000, in prezent, la peste 70 de milioane in doi ani.Cotidianul, care citeaza o sursa din dosar, scrie ca, in vederea unei accelerari a procesului, unele servicii publice ar putea sa devina inaccesibile recalcitrantilor.La Moscova, primaria si-a consolidat uriasul arsenal de peste 100.000 de camere de supraveghere - unul dintre cele mai importante din lume - si l-a folosit pentru a controla respectarea izolarii si carantinelor impuse din cauza covid-19.Metroul de la Moscova a inceput, in septembrie 2020, sa monteze camere de recunoastere faciala pe porticuri. La inceputul lui martie, orasul a anuntat ca toate statiile de metrou din capitala sunt echipate cu aceste camere - deocamdata in vederea supravegherii, iar in curand in vederea platii."Numai persoanele care se afla pe lista persoanelor cautate sunt controlate", anunta intr-un interviu acordat site-ului Lenta.ru, la inceputul lui martie, adjunctul directorului metroului, insarcinat cu securitatea, Andrei Kichighin."Informatiile sunt stocate intr-un centru de date la care au acces numai fortele de ordine", anunat el, precizand ca de la lansarea acestui sistem, in septembrie, au fost arestate aproximativ 900 de persoane.In vederea platii este necesara exprimarea consimtamantului, insa nu este cazul si in privinta camerelor municipalitatii care folosesc recunoatterea faciala in vederea arestarii unor prespusi infractori."Potrivit legii, cetatenii trebuie sa consimta la folosirea datelor biometrice, insa, in cazul recunoasterii faciale, noi nu am consimtit", tuna o campanie impotriva "supravegherii in masa". Asociatia aparariilibertatilor digitale Roskomsvoboda a lansat anul trecut o petitie,Ingrijorarile au crescut in timpul manifestatiilor de la inceputul lui 2021 in sustinerea opozantului politic Aleksei Navalnii.O activista de prim-plan diin opozitie, Aliona Popva, a denuntat utilizarea recunoasterii faciale in vederea identificarii, dar si sustinatori ai acesteia, prezenti la adunari.