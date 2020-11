Rusii se lauda ca vaccinul lor anti-COVID e mai bun si mai ieftin. Ce explicatii dau

Acesta nu a precizat care va fi pretul vaccinului, promitand ca-l va anunta saptamana aceasta. El a amintit ca eficacitatea vaccinului rusesc este de 92%, conform datelor preliminare al testelor clinice de faza a treia.Incepand din decembrie sau ianuarie va incepe furnizarea catre alte state a acestui vaccin, care va fi produs de asemenea in tari precum Brazilia China sau Coreea de Sud.Cat despre transportul vaccinului, care in cazul Pfizer are nevoie de o temperatura de -70 de grade, iar in cazul Moderna de -20 de grade, Kiril Dmitriev a sustinut ca primele loturi ale vaccinului Sputnik V vor putea fi conservate la -18 grade, iar din luna februarie se va folosi tehnologia liofilizarii, utilizata pentru deshidratarea vaccinului, ceea ce ii va facilita transportul.CITESTE SI: Vaccinul anti-COVID-19 al Universitatii Oxford, la finalul testelor - 70% eficient. Care sunt cele doua mari avantaje fata de concurenta "Incepand din februarie, cele mai multe doze le vom furniza la o temperatura intre 2 si 8 grade. Aceasta va diminua restrictiile privind transportul", spune responsabilul rus. El a adaugat ca Rusia nu are drept obiect ca Sputnik V sa fie singurul vaccin pe piata, ci sa faca parte dintr-o serie de vaccinuri care sa fie distribuite in intreaga lume, intrucat "numai impreuna, unindu-ne eforturile, putem invinge coronavirusul".Kiril Dmitriev a mai sustinut ca cererea inregistrata pentru vaccinul Sputnik V este pentru circa un miliard de persoane, iar capacitatea de productie a Rusiei pentru intreg anul urmator ajunge la aproximativ jumatate din aceasta cerere.Dar vaccinul rusesc impotriva COVID-19 este privit cu scepticism in multe tari, in primul rand pentru ca a fost inregistrat in Rusia inaintea finalizarii testelor clinice si pentru ca rezultatele preliminare ale acestora nu au fost evaluate de cercetatori independenti si nici nu au fost publicate in reviste stiintifice.CITESTE SI: Cand vor ajunge in Italia primele doze de vaccin anti-COVID-19: "Vaccinarea masiva se va face prin persuasiune"