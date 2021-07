Compania Ryanair are nevoie de 2.000 de piloti pentru noua flota de avioane

Luna trecuta, Boeing a livrat Ryanair prima aeronava 737 MAX , alte 12 urmand sa ajunga pana in perioada de varf a sezonului turistic de vara.Compania irlandeza este cel mai mare client european al acestui model, cu un numar total de comenzi de 210 pentru avionul cu 197 de locuri.Noul model va ajuta compania "sa-si diminueze costurile, emisiile de dioxid de carbon, consumul de combustibil, iar zgomotul va fi mai scazut", a informat Ryanair. Pregatirea noilor piloti va avea loc in 2021, astfel incat ei sa poata lucra peste tot in Europa in vara anului viitor, a precizat compania aeriana low-cost.In ianuarie, Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) si-a dat acordul pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou, la doua luni dupa o decizie similara a Autoritatii Federale pentru Aviatie din SUA (FAA). In luna decembrie 2020, o aeronava Boeing 737 MAX apartinand companiei braziliene Gol a efectuat primul zbor comercial al acestui tip de avion, dupa o pauza de 20 de luni.Incepand din luna martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au avut interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS - Manoeuvering Characteristics Augmentation System) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Ryanair este prezenta si pe piata din Romania.