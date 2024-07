Cea mai mare mina de diamante roz din lume, aflata in Australia, si-a inchis portile in urma epuizarii rezervelor de pietre pretioase, a anuntat marti, 3 noiembrie, gigantul minier anglo-australian Rio Tinto, informeaza AFP.

Mina Argyle, situata in regiunea Kimberley, din vestul Australiei, produce peste 90% dintre diamantele roz, cunoscute in lumea intreaga si la mare cautare avand in vedere raritatea acestora.

Descoperita in 1979, mina a inceput sa fie exploatata de grupul anglo-australian patru ani mai tarziu.

De la acea data, a produs peste 865 de milioane de carate de diamante brute, o mica proportie dintre acestea fiind diamante roz,foarte rare si de aceea foarte valoroase, potrivit Rio Tinto.

Pentru a marca finalul activitatii de exploatare, angajatii Argyle si localnicii proprietari ai terenurilor au asistat la o ceremonie desfasurata in mina inchisa.

Gigantul minier prevede o perioada de cinci ani necesara dezafectarii si demontarii amplasamentului minei, inaugurate in urma cu 37 de ani.

''Un nou capitol se va deschide acum odata cu debutul procesului plin de respect al inchiderii minei Argyle si al reabilitarii terenurilor care vor fi restituite proprietarilor traditionali'', a declarat directorului minei, Andrew Wilson.

In decursul ultimilor 20 de ani, valoarea diamantelor roz a crescut cu 500%, a precizat pentru postul de televiziune publica ABC Sinead Kaufman, directoarea generala a operatiunilor de cupru si diamante din cadrul Rio Tinto.

In prezent, aceste pietre pretioase extrem de rare pot ajunge pana la 3 milioane de dolari per carat.

Inchiderea exploatarii minei Argyle ar trebuie sa duca la cresterea pretului diamantelor, estimeaza bijutierii.

In general, diamantele au o culoare deschisa, iar nuanta roz a unora dintre acestea ramane un mister. Se pare ca pietrele au fost expuse simultan la temperaturi foarte ridicate si la o presiune puternica.

Ads